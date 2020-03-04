2020-03-05T08:25:15+03:00
Это - Хабаровск!

В ритме большого города

Прямой эфир 5 марта на чистоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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В ритме большого городаВ ритме большого городаФото: Борис КОКУРИН
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5 марта на радио «Комсомольская правда – Хабаровск» заместитель Мэра города по связям с общественностью и средствам массовой информации Денис Митрофанов. В 10:00 обсуждали актуальную городскую повестку.

Денис Митрофанов, заместитель Мэра города по связям с общественностью и средствам массовой информации Фото: Сергей ПЯТКОВ

Денис Митрофанов, заместитель Мэра города по связям с общественностью и средствам массовой информацииФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 05_03_2020.

Денис Митрофанов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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