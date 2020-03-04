В ритме большого города

5 марта на радио «Комсомольская правда – Хабаровск» заместитель Мэра города по связям с общественностью и средствам массовой информации Денис Митрофанов. В 10:00 обсуждали актуальную городскую повестку.

Денис Митрофанов, заместитель Мэра города по связям с общественностью и средствам массовой информацииФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 05_03_2020.