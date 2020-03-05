Цветы на 8 Марта: в Хабаровске продолжается предпраздничный ажиотаж

8 Марта в Хабаровске уже на носу, а значит нужно срочно запасаться цветами. И тут выбор, в общем-то, сводится к тому, собирать ли букет самостоятельно, проявив творческую жилку, купить стандартный букет «розы» или «тюльпаны», или же доверить свой выбор флористу, купив собранный им букет. Сколько нынче стоят розы и тюльпаны поштучно, какие букеты предлагают цветочные мастерские, и как выбрать цветы на 8 Марта в Хабаровске - разбирался корреспондент «КП».

БУКЕТЫ

Ни для кого не секрет, что 8 Марта для цветочных салонов, это самый лучший день в году - день, когда прибыль может составить до тысячи процентов от обычной выручки. Большинство салонов в Хабаровске буквально завалены заказами, времени на то, чтобы собирать букеты по индивидуальным пожеланиям каждого заказчика, просто нет - поэтому почти все мастерские краевого центра 6,7, и 8 марта работают исключительно в рамках специально созданных каталогов.

Какие букеты на 8 Марта в Хабаровске вы найдете в этих каталогах?

Монобукеты - как правило, в трех-четырех вариантах. Чаще всего это розы, тюльпаны, гвоздики и хризантемы всех возможных расцветок. Реже - лизиантусы, ромашки и герберы. Монобукет из тюльпанов обойдется вам от 1200 до 3500 рублей в зависимости от его размера, из роз - от 1500 до бесконечности, есть просто гигантские букеты! Букет гвоздик - едва ли не самый бюджетный из всего списка - может стоить от 1000 рублей до 4060 за 49 цветков. Монобукет из хризантем стоит 1620-6500 рублей, из ромашек 1430-5090. Букетик гербер обойдется вам в 1350-5400 рублей. В стоимость каждого букета чаще всего включено праздничное оформление - бумага и ленты.

Сборные букеты - вариантов по разным магазинам масса, как правило, каждый цветочных бутик в рамках каталога предложит вам 5-6 вариаций. Составы букетов очень разные, цветовые гаммы тоже - от пастельно-нежных до ярких и сочных. Стоимость подобных букетов также очень разнится, есть и за 2500, есть и за 25000. Чтобы вам было на что ориентироваться в этой ценовой какофонии - букет из разных цветов среднего размера, который соберет флорист, может обойтись вам от 2500 до 4000 рублей вместе с праздничным оформлением.

Букеты в корзинках - в каталогах у каждого магазина вы найдете минимум 1-2 варианта подобного оформления букета. Композицию собирает флорист и красиво «усаживает» букет в ротанговую или соломенную плетеную корзинку. Цена кусается - от 4000 до 12000 рублей.

Букет-комплимент - отличный вариант подарка для женщин-коллег или учительницы/воспитательницы вашего ребенка. Это небольшой красивый букетик, который комфортно разместится на рабочем столе поздравляемой вами дамы. Стоимость невысока - 1200-2500 рублей в зависимости от размера.

Трендовые букеты - какие они и сколько стоят?Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

ТРЕНДОВЫЕ БУКЕТЫ

Нынче в моде все натуральное, стремление к природе проявляется буквально во всем - не чуждаются современных веяний и флористы. В каталогах к 8 Марта все чаще мелькают цветочные композиции в деревянных коробках различных форм, чаще всего это форма сердца, либо же обычный деревянный ящичек. Цветы в таких ящиках выглядят так, будто бы только что были собраны с клумбы в саду, и отлично вписываются в интерьер, не требуя установки в вазу. Стоимость таких композиций незначительно выше других - от 3500 до 5000 рублей.

Также все чаще мелькают в каталогах букеты из сухоцветов. Отличная альтернатива обычным цветам, которые рано или поздно завянут - сухоцветы будут радовать много лет и могут стать украшением интерьера, если подобрать их в тон обоям или текстилю. Стоимость букетиков из сухоцветов от 500 рублей за букетик-комплимент до 4000 за большой букет.

Многие магазины уже закрыли предзаказ букетов, поэтому с выбором стоит поторопитьсяФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

ЦВЕТЫ НА 8 МАРТА В ХАБАРОВСКЕ ПОШТУЧНО

Предзаказ на многие букеты в цветочных мастерских уже закрыт, а вам срочно нужен букет, чтобы поздравить любимую бабушку? Вы можете забежать на рынок или в цветочный ларек на остановке и купить цветы поштучно на свой вкус. Кстати, это самый дешевый и быстрый вариант. Вопреки расхожему мнению, цветы на 8 Марта в Хабаровске не прибавляют в стоимости, а где-то даже теряют 5-10 рублей с цветка, так как нешуточная конкуренция заставляет частных продавцов делать скидки, чтобы не потерять сверхприбыль. «КП» - Хабаровск» немного изучила рынок и выяснила актуальные цены на цветы поштучно:

роза - 100-150 рублей;

роза кустовая - 150-180 рублей;

тюльпан - 75-100 рублей;

гербера - 120-150 рублей;

гвоздика - 50-60 рублей;

хризантема - 180-200 рублей;

калла - 200-220 рублей;

лизиантус - 150-180 рублей;

альстромерия - 130-150 рублей;

лилия - 420-450 рублей;

ромашки - 120-150 рублей.

В общем, если вы еще не успели сделать предзаказ на цветы на 8 Марта в Хабаровске - самое время поторопиться, ведь до праздника остаются считанные дни. Надеемся, наш материал поможет вам сориентироваться в цветочном море, не потерять голову, не запутаться и выбрать именно тот букет, который вам нужен!