Материнский капитал

Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 марта подписал закон, который вносит изменения в программу материнского (семейного) капитала. Принятые поправки увеличивают сумму господдержки семей, закрепляют новые возможности использования материнского капитала, делают распоряжение средствами более простым и удобным, а также продлевают срок действия программы.

Подробнее об этом рассказала на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» заместитель управляющего отделением пенсионного фонда России по Хабаровскому краю Ирина Глазырина.

Ирина Глазырина, заместитель управляющего отделением пенсионного фонда России по Хабаровскому краюФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 10_03_2020.