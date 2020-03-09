2020-03-10T05:25:29+03:00
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Материнский капитал

Прямой эфир 10 марта га 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Материнский капиталМатеринский капиталФото: Борис КОКУРИН
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Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 марта подписал закон, который вносит изменения в программу материнского (семейного) капитала. Принятые поправки увеличивают сумму господдержки семей, закрепляют новые возможности использования материнского капитала, делают распоряжение средствами более простым и удобным, а также продлевают срок действия программы.

Подробнее об этом рассказала на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» заместитель управляющего отделением пенсионного фонда России по Хабаровскому краю Ирина Глазырина.

Ирина Глазырина, заместитель управляющего отделением пенсионного фонда России по Хабаровскому краю Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ирина Глазырина, заместитель управляющего отделением пенсионного фонда России по Хабаровскому краюФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 10_03_2020.

Ирина Глазырина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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