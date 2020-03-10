Свершилось - футбольный сезон после долгого зимнего перерыва наконец-то стартовал. «СКА-Хабаровск» сразу со сборов отправился в Саранск, где девятого марта провел матч с местной «Мордовией».

КОМАНДА В СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ

Во время зимней паузы хабаровские футболисты понесли ощутимые потери: ушел Адлан Кацаев - один из самых забивных армейцев, ушел неплохой защитник Андрей Мищенко, расторгли контракт с защитником Евгением Шляковым, на полгода из-за травмы выбыл из строя полузащитник Евгений Оанча. Зато к нам вернулся нападающий Эдуард Булия, появились защитник Роман Мануйлов, 17-летний полузащитник Егор Новиков и бывший полузащитник «Ахмата» Михаил Гащенков.

«СКА-Хабаровск» начал вторую часть футбольного сезона с победы над «Мордовией» со счетом 2:3. Фото ФК «Мордовия»

- Команда, по сути, все еще в стадии формирования. Она молодая, задорная, но если нам поставят конкретную задачу выхода в РПЛ, то однозначно потребуется усиление. Но опять же, точечное, в лице футболистов, прошедших через премьер-лигу. Если говорить по позициям, то даже на сегодняшний период наши проблемные вопросы - это крайние защитники и, конечно, нападение. Забивные нападающие - это, вообще, штучный товар. Мы ищем, стараемся. Но вместе с нами то же самое делают еще два десятка клубов, - отметил недавно Алексей Кандалинцев, генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск».

НЕРВНАЯ ИГРА

Первого матча соскучившиеся за зиму по футболу хабаровские болельщики ждали с нетерпением, с еще большим нетерпением они ждали победы от своей обновленной команды. И в начале первого тайма СКА сумел их порадовать. На девятой минуте к воротам соперника прорывается Михаил Гащенков - 0:1, на 18 минуте свой момент реализует Константин Базелюк, и на 21 минуте красивейший гол едва ли не с середины поля забивает Артемий Малеев - 0:3.

«СКА-Хабаровск» начал вторую часть футбольного сезона с победы над «Мордовией» со счетом 2:3. Фото ФК «Мордовия»

А вот дальше команда «подсела», и «Мордовия» начала постепенно отыгрывать мячи. Игра все больше перемещалась к воротам армейцев, «красно-синие» огрызались редкими контратаками, защита хабаровской команды старалась, как могла, но всем известно, что количество имеет свойство переходить в качество. И попытки саранской команды отыграться принесли первые плоды уже на 42 минуте, хозяева со стандарта забили гол в раздевалку - 1:3.

«СКА-Хабаровск» начал вторую часть футбольного сезона с победы над «Мордовией» со счетом 2:3. Фото ФК «Мордовия»

Во втором тайме видно было, что дальневосточники немного устали, опять игра в основном в своей штрафной и постоянные атаки «Мордовии». На 53 минуте армейцы могли увеличить отрыв - судья назначил в ворота «Мордовии» 11-метровый, но реализовать его не удалось. На 77 минуте хозяева поля отыгрывают еще один гол, и счет от комфортного становится немного «скользким». Временами казалось, что вот сейчас «Мордовия» добьется своего, сведя преимущество хабаровчан к нулю, но армейцы все-таки выстояли, одержав первую после перерыва победу.

«СКА-Хабаровск» начал вторую часть футбольного сезона с победы над «Мордовией» со счетом 2:3. Фото ФК «Мордовия»

ПОБЕДОЙ ДОВОЛЬНЫ

- Доволен победой, очень нервная получилась игра. К сожалению, незабитый пенальти - могли облегчить себе ситуацию, но получилось так, как получилось. Мы разбирали команду соперников. Знали, что у них насыщенная середина, поэтому надо было побольше играть флангами, использовать свои стандарты и бить по воротам. Удачно забили три гола. Но игра длится не 20 минут, а 90 и больше. Сами себе усложнили ситуацию, - отметил после игры Алексей Поддубский, главный тренер «СКА-Хабаровск».

Футболка после игры с «Мордовией»Фото: Социальные сети

Как бы то ни было, хабаровский СКА заработал три победных очка и поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата. От стоящего на четвертой строчке «Чертаново» «СКА-Хабаровск» отделяют восемь очков. Следующий матч армейцы проведут дома уже в это воскресенье. Их соперником станет ФК «Нижний Новгород», занимающий 11 строчку таблицы.