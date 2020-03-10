2020-03-10T09:20:34+03:00
Происшествия

Без прав и пьяный: под Хабаровском нетрезвый водитель устроил ДТП, в котором погиб подросток

Старая иномарка, проходя поворот, не удержалась на трассе и вылетела в кювет
Евгений КУЦ
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Без прав и пьяный: под Хабаровском нетрезвый водитель устроил ДТП в котором погиб подростокБез прав и пьяный: под Хабаровском нетрезвый водитель устроил ДТП в котором погиб подростокФото: Социальные сети
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О произошедшей аварии рассказали очевидцы, они же вызвали на место происшествия спасателей, полицию и оказали первую помощь пострадавшим. По словам водителей, все случилось на 12 километре трассы, ведущей в Ильинку, под Хабаровском в прошедший понедельник.

Ярко-зеленый спортивный автомобиль не первой молодости шел на повышенной скорости. Затем он попытался обогнать впереди идущую машину, но вдруг завилял и вылетел на обочину, и затормозил, только несколько раз перевернувшись.

- Из машины во время кульбитов выпали два пассажира - мужчина и пятнадцатилетний подросток, еще двое - мужчина и женщина - остались в салоне. Их пришлось вытаскивать подоспевшим помощникам. Как утверждают люди, из салона буквально несло алкоголем, водитель точно был нетрезв, - рассказали очевидцы.

Все четверо были доставлены в больницу, однако подросток по дороге скончался, травмы были настолько сильными, что врачи помочь ему ничем не смогли. Двое - мать мальчика и ее сожитель - сейчас в больнице, еще один мужчина сбежал с места происшествия. Его посадили в автомобиль скорой помощи, но он по дороге умудрился выскочить из него и скрылся в неизвестном направлении.

За рулем Mitsubishi Galant находился мужчина 1981 года рождения, прописанный в селе Троицкое, но проживавший в Хабаровске вместе с матерью подростка. Он неоднократно попадался полиции за вождение без прав (их у нарушителя никогда не было), мало того - автомобиль, на котором передвигалась компания, был давно снят с учета. Сейчас жизни водителя ничего не угрожает, на него будет заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ИСТОЧНИК KP.RU

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