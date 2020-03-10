2020-03-11T07:47:32+03:00
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Поддержка малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае

Прямой эфир 11 марта на чистоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Поддержка малого и среднего предпринимательства в Хабаровском краеПоддержка малого и среднего предпринимательства в Хабаровском краеФото: Борис КОКУРИН
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Поддержка предпринимательства в нашем регионе осуществляется в рамках государственной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства края, а также отраслевых программ органов исполнительной власти региона.

О вопросах предпринимательства и привлечения инвестиций в экономику края, а так же об оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса и успешных инвестиционных проектах Хабаровского края поговорили с исполняющим обязанности министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края, Максимом Анатольевичем Тарасовым.

Максим Анатольевич Тарасов, исполняющий обязанности министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Максим Анатольевич Тарасов, исполняющий обязанности министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 11_03_2020.

Максим Тарасов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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