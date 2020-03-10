Поддержка малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае

Поддержка предпринимательства в нашем регионе осуществляется в рамках государственной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства края, а также отраслевых программ органов исполнительной власти региона.

О вопросах предпринимательства и привлечения инвестиций в экономику края, а так же об оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса и успешных инвестиционных проектах Хабаровского края поговорили с исполняющим обязанности министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края, Максимом Анатольевичем Тарасовым.

Максим Анатольевич Тарасов, исполняющий обязанности министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 11_03_2020.