Как воспитывают будущих звезд отечественного баскетбола

Большинство родителей, которые хотят вырастить здоровых и физически крепких детей, рано или поздно сталкиваются с вопросом: «Какой вид спорта выбрать?» И все чаще взрослые и их чада отдают предпочтение баскетболу, ведь он не только помогает социализироваться, но и имеет массу положительных сторон для укрепления здоровья.

А вот какие качества формируются у человека в процессе освоения баскетбола, с какими трудностями приходится сталкиваться, каково состояние любительского баскетбола, как выглядят хорошие болельщики и многое другое в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказали председатель Федерации баскетбола Хабаровского края Сергей Витальевич Насонов и исполнительный директор Федерации баскетбола Николай Александрович Бородинов.

Николай Александрович Бородинов. исполнительный директор Федерации баскетбола и Сергей Витальевич Насонов, председатель Федерации баскетбола Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 11_03_2020.