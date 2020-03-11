Какие специалисты нужны в Хабаровске и Хабаровском крае в 2020 году - вопрос отнюдь не праздный, учитывая тот факт, что ЕГЭ и школьные выпускные не за горами. Чтобы не ошибиться в выборе профессии, нужно заранее выяснить не только то, к чему лежит душа, но и насколько востребована работа специалистом того профиля, который выбирает для себя будущий абитуриент.

А чтобы не гадать на кофейной гуще, с вопросом о том, какие специалисты нужны в Хабаровске и Хабаровском крае в 2020 году, мы обратились напрямую в краевой комитет по труду и занятости.

- Перечень наиболее востребованных и дефицитных в регионе профессий уточняется и обновляется ежегодно, - рассказала Елена Морозова, консультант отдела по обеспечению работодателей трудовыми ресурсами комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края. - Список, актуальный для 2020 года, включает в себя 50 специальностей по разным направлениям.

Какие специалисты нужны в Хабаровске и Хабаровском крае в 2020 году - вопрос отнюдь не праздный, учитывая тот факт, что ЕГЭ и школьные выпускные не за горамиФото: Алексей БУЛАТОВ

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Среди специальностей, для которых необходимо среднее профессиональное образование, наиболее актуальны следующие:

электромонтажник электрических сетей и электрооборудования;

мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ;

мастер отделочных строительных и декоративных работ;

мacтep по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства;

сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);

машинист лесозаготовительных и трелевочных машин;

оператор контрольно-измерительных приборов и автоматики;

оператор станков с программным управлением;

дефектоскопист;

мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей;

машинист на открытых горных работах;

слесарь-сборщик авиационной техники;

специалист по работе с беспилотными аппаратами;

оператор нефтепереработки;

специалист по мобильной робототехнике;

лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готового продукта, отходов производства (по отраслям);

контролер работы измерительных приборов;

специалист по обогащению полезных ископаемых;

мастер по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования;

специалист по аналитическому контролю химических соединений.

Высшее образование:

архитектор;

специалист по компьютерной безопасности;

программист;

специалист по теплоэнергетике и теплотехнике;

специалист в сфере геологоразведки;

специалист по техносферной безопасности;

специалист самолето- и вертолетостроения;

корабел;

строитель железных дорог и мостов;

специалист технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Работа специалиста медицинского профиля будет почетна и востребована всегда, а выбор - поступить в вуз или медучилище - всегда за вами. Востребованы как направления для высшего, так и для среднего специального образования, например:

акушер;

медицинская сестра;

специальности по направлению «Лечебное дело».

Для высшего:

специальности по направлению «Лечебное дело»;

педиатрия.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Данный раздел включает в себя средние специальности по направлениям:

сельское, лесное и рыбное хозяйство;

эксплуатация и ремонт сельхозтехники и оборудования.

Специальности с высшим образованием:

агроном;

зоотехник;

ветеринар;

технолог лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Профессии, связанные с обслуживанием, туризмом и бьюти-услугами, по-прежнему очень востребованы в Хабаровске и Хабаровском крае. Из них средне-специального образования требуют:

социальный работник;

работник сферы сервиса и туризма;

повар, кондитер;

парикмахер;

мастер эстетических услуг;

администратор гостиницы, специалист гостиничного сервиса.

Высшего образования требуют:

экономист;

специалист по государственному и муниципальному управлению;

специальности по направлению «Торговое дело».

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Для того, чтобы работать школьным учителем или педагогом-дефектологом, вам, конечно, необходимо высшее образование. Однако есть две других, не менее востребованных и уважаемых профессии:

воспитатель;

педагог начальных классов.

Определяйтесь с будущей профессией более тщательно, и тогда она может стать делом всей вашей жизниФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА

В данном направлении востребована на сегодняшний день только одна профессия, которой можно обучиться в вузе или техникуме, зато какая - графический дизайнер. Такой специалист может работать в разных сферах - от технического дизайна и макетирования до создания иллюстраций, логотипов, фирменного стиля и многого другого.

Надеемся, нам удалось ответить на вопрос о том, какие специалисты нужны в Хабаровске и Хабаровском крае в 2020 году. Как видим - список огромный, и это далеко не все специальности, которые нам удалось в нем привести. На сегодняшний день в регионе действуют 46 учреждений, включая 16 вузов и 30 профессиональных образовательных организаций, обучение ведется по 126 специальностям высшего и 173 профессиям и специальностям среднего профессионального образования, в общем, выбор есть. Определяйтесь с будущей профессией более тщательно, и тогда она может стать делом всей вашей жизни, а ведь любить то, что ты делаешь - и есть наивысшее счастье.