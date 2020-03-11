Какие специалисты нужны в Хабаровске и Хабаровском крае в 2020 году?
Какие специалисты нужны в Хабаровске и Хабаровском крае в 2020 году - вопрос отнюдь не праздный, учитывая тот факт, что ЕГЭ и школьные выпускные не за горами. Чтобы не ошибиться в выборе профессии, нужно заранее выяснить не только то, к чему лежит душа, но и насколько востребована работа специалистом того профиля, который выбирает для себя будущий абитуриент.
А чтобы не гадать на кофейной гуще, с вопросом о том, какие специалисты нужны в Хабаровске и Хабаровском крае в 2020 году, мы обратились напрямую в краевой комитет по труду и занятости.
- Перечень наиболее востребованных и дефицитных в регионе профессий уточняется и обновляется ежегодно, - рассказала Елена Морозова, консультант отдела по обеспечению работодателей трудовыми ресурсами комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края. - Список, актуальный для 2020 года, включает в себя 50 специальностей по разным направлениям.
Какие специалисты нужны в Хабаровске и Хабаровском крае в 2020 году - вопрос отнюдь не праздный, учитывая тот факт, что ЕГЭ и школьные выпускные не за горамиФото: Алексей БУЛАТОВ
ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Среди специальностей, для которых необходимо среднее профессиональное образование, наиболее актуальны следующие:
электромонтажник электрических сетей и электрооборудования;
мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ;
мастер отделочных строительных и декоративных работ;
мacтep по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства;
сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);
машинист лесозаготовительных и трелевочных машин;
оператор контрольно-измерительных приборов и автоматики;
оператор станков с программным управлением;
дефектоскопист;
мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей;
машинист на открытых горных работах;
слесарь-сборщик авиационной техники;
специалист по работе с беспилотными аппаратами;
оператор нефтепереработки;
специалист по мобильной робототехнике;
лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готового продукта, отходов производства (по отраслям);
контролер работы измерительных приборов;
специалист по обогащению полезных ископаемых;
мастер по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования;
специалист по аналитическому контролю химических соединений.
Высшее образование:
архитектор;
специалист по компьютерной безопасности;
программист;
специалист по теплоэнергетике и теплотехнике;
специалист в сфере геологоразведки;
специалист по техносферной безопасности;
специалист самолето- и вертолетостроения;
корабел;
строитель железных дорог и мостов;
специалист технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Работа специалиста медицинского профиля будет почетна и востребована всегда, а выбор - поступить в вуз или медучилище - всегда за вами. Востребованы как направления для высшего, так и для среднего специального образования, например:
акушер;
медицинская сестра;
специальности по направлению «Лечебное дело».
Для высшего:
специальности по направлению «Лечебное дело»;
педиатрия.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Данный раздел включает в себя средние специальности по направлениям:
сельское, лесное и рыбное хозяйство;
эксплуатация и ремонт сельхозтехники и оборудования.
Специальности с высшим образованием:
агроном;
зоотехник;
ветеринар;
технолог лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.
НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Профессии, связанные с обслуживанием, туризмом и бьюти-услугами, по-прежнему очень востребованы в Хабаровске и Хабаровском крае. Из них средне-специального образования требуют:
социальный работник;
работник сферы сервиса и туризма;
повар, кондитер;
парикмахер;
мастер эстетических услуг;
администратор гостиницы, специалист гостиничного сервиса.
Высшего образования требуют:
экономист;
специалист по государственному и муниципальному управлению;
специальности по направлению «Торговое дело».
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Для того, чтобы работать школьным учителем или педагогом-дефектологом, вам, конечно, необходимо высшее образование. Однако есть две других, не менее востребованных и уважаемых профессии:
воспитатель;
педагог начальных классов.
Определяйтесь с будущей профессией более тщательно, и тогда она может стать делом всей вашей жизниФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
В данном направлении востребована на сегодняшний день только одна профессия, которой можно обучиться в вузе или техникуме, зато какая - графический дизайнер. Такой специалист может работать в разных сферах - от технического дизайна и макетирования до создания иллюстраций, логотипов, фирменного стиля и многого другого.
Надеемся, нам удалось ответить на вопрос о том, какие специалисты нужны в Хабаровске и Хабаровском крае в 2020 году. Как видим - список огромный, и это далеко не все специальности, которые нам удалось в нем привести. На сегодняшний день в регионе действуют 46 учреждений, включая 16 вузов и 30 профессиональных образовательных организаций, обучение ведется по 126 специальностям высшего и 173 профессиям и специальностям среднего профессионального образования, в общем, выбор есть. Определяйтесь с будущей профессией более тщательно, и тогда она может стать делом всей вашей жизни, а ведь любить то, что ты делаешь - и есть наивысшее счастье.
ИСТОЧНИК KP.RU