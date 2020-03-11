Уже в течение пяти месяцев городская дума седьмого созыва осуществляет свою деятельность на территории Хабаровска. Несмотря на небольшой срок, новоиспеченные городские депутаты успели добиться значительных результатов. Однако, на сегодняшний день, остается ряд вопросов, которые требуют своевременных и компетентных решений.

Об успехах в работе городской думы, которых удалось добиться за почти полгода работы, о сложностях с которыми пришлось столкнуться в своей деятельности на благо города и о планах, немеченых на 2020, в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Хабаровск» рассказал председатель городской думы Хабаровска Михаил Сидоров.

Михаил Сидоров, председатель городской думы ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск 12_03_2020.