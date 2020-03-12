Энергетика в Хабаровском крае: депутаты краевой думы обсудили проблемы ЖКХ

Вопросы в сфере ЖКХ обсудили депутаты Законодательной думы на заседании постоянного комитета по вопросам строительства, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса. Министр Дарий Тюрин представил от имени правительства края несколько законотворческих инициатив. Естественно, не обошлось без массы вопросов от парламентариев.

ОСТРАЯ ТЕМА

Сфера жилищно-коммунального хозяйства - пожалуй, одна из самых непростых и чувствительных. Высокие тарифы на энергоносители население обсуждает с большим энтузиазмом - нам это близко. И тут нас стопроцентно поддержали бы жители Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского, Охотского районов, где нет централизованного теплоснабжения. А зима, на минуточку, длится здесь по семь-восемь месяцев в году.

Доходит до того, что один киловатт-час, вырабатываемый на дизеле, стоит 37 рублей, 55 рублей. Сравните это с 3,7 рубля в центральных районах Хабаровского края. Причем этот нереальный на первый взгляд тариф экономически обоснован. Схожая картина и с тарифами на отопление. Конечно, население поддерживают средствами краевого бюджета. Ежегодно губернатор устанавливает предельный тариф для физических лиц, а все, что сверх него, компенсирует казна края. Деньги перечисляются на счет органа местного самоуправления - администрации района, а уже она, в свою очередь, перечисляет их ресурсоснабжающей организации. Были случаи, когда компенсационные деньги необоснованно «зависали» на счетах местных администраций, чем были крайне недовольны энергетики, которым нужно здесь и сейчас платить за топливо, зарплату сотрудникам, обслуживать и ремонтировать оборудование.

Министерство ЖКХ Хабаровского края предложило исключить из схемы орган местного самоуправления в Тугуро-Чумиканском и Советско-Гаванском районах. Тем более что ресурсоснабжающая организация в обоих районах - АО «Хабаровские энергетические системы» - полностью подконтрольна правительству края.

- Таким образом мы сэкономим время на подготовке документов и их движении, - объяснил Дарий Тюрин, министр ЖКХ Хабаровского края. - Кроме того, квалификация районных специалистов бывает невысокой, из-за чего приходится документы отправлять на переоформление. Проволочки могут негативно сказаться на конечном потребителе услуги. Депутаты согласились с предложением, все члены комитета проголосовали «за» изменения и рекомендовали думе принять соответствующие законопроекты в качестве законов края. Но просто так министра не отпустили - посыпались вопросы.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ

- Вы каким-либо образом контролируете, проверяете экономическую обоснованность тарифов? - поинтересовалась Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы края. - Потому что тариф в 37 рублей за киловатт-час вызывает большие вопросы.

- Тарифы устанавливает и контролирует комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края. Именно он изучает экономику и вправе не утвердить тариф, - объяснил Дарий Тюрин. - Но и мы со своей стороны смотрим. Да, названный вами тариф экономически обоснован. В зонах децентрализованного энергоснабжения такие цифры неудивительны.

- Есть ли вероятность, что Тугуро-Чумиканский, Охотский районы станут централизованно снабжаться электро- и тепловой энергией? - задал вопрос Вячеслав Фургал, председатель постоянного комитета краевой думы по бюджету, налогам и экономическому развитию. Он еще не договорил, а Дарий Тюрин уже качал головой.

- Нет. По Тугуро-Чумиканскому однозначно нет. Потребителей слишком мало, экономически совершенно нецелесообразно строить там ТЭЦ, - ответил министр ЖКХ. - По Охотскому району вероятность имеется - перекинуть мощности недогруженной Магаданской ТЭЦ. Мы просчитывали этот вариант, экономическая целесообразность есть.

У жителей Советско-Гаванского района перспективы гораздо лучше: идет строительство Совгаванской ТЭЦ, в район с ее вводом в эксплуатацию придет большая энергетика. Правда, закрыть потребности всего района она не сможет.

- В районе с вводом в строй ТЭЦ отпадет необходимость в котельных номер 1, 2, 3 и 6. В поселках Лососина, Гатка, Майский, Заветы Ильича котельные останутся, сюда ТЭЦ не придет ни сейчас, ни в будущем, - однозначно заявил Дарий Викторович. - Я не уверен, что объект введут в эксплуатацию этим летом, по моим наблюдениям, конец года - более реальный срок.

В любом случае, заверил министр, люди без тепла не останутся. В бюджет заложены деньги на топливо до конца года по пессимистичному сценарию: при условии, что ТЭЦ работать не будет. Кстати, на объекте скоро должны начаться пуско-наладочные работы. По их завершении станут ясны реальные сроки запуска долгожданного энергообъекта.