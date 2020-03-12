2020-03-13T07:01:14+03:00
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Нам болезни нипочем!

Прямой эфир 13 марта на 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Нам болезни нипочем!Нам болезни нипочем!Фото: Борис КОКУРИН
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Здоровье - самая важная ценность у человека. В современном мире существуют множество негативных факторов влияющих на наше самочувствие. Однако каждый из нас может заботиться о своём здоровье, придерживаясь правильного питания, занятия спортом и регулярного профилактического посещения врачей. Между тем, на сегодняшний день проблема в области демографии в нашей стране остается острой. Решением этого вопроса министерство здравоохранения активно занимается уже не первый год. Но ситуация по прежнему вызывает опасения. И это на фоне тревожной обстановки связанной с эпидемией коронавирусной инфекции.

Как обстоят дела демографической обстановкой в нашем регионе и почему жителям Хабаровского края не следует бояться коронавируса, поговорили с министром здравоохранения Хабаровского края Александром Валентиновичем Витько и главным инфекционистом Хабаровского края Анной Валерьевной Кузнецовой, 13 марта в прямом эфире на радио «Комсомольская правда-Хабаровск».

Хабаровск эфир 13_03_2020.

Александр Валентинович Витько министр здравоохранения Хабаровского края и Анна Валерьевна Кузнецова главный инфекционист Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Александр Валентинович Витько министр здравоохранения Хабаровского края и Анна Валерьевна Кузнецова главный инфекционист Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Александр Витько и Анна Кузницова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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