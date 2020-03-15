Утром, 14 марта, на единственном проспекте Хабаровска случился небольшой ажиотаж. А все потому, что на бараках появились надписи. Ярко-желтые баннеры на фоне полуразвалившихся и серых домов выглядели неуместно. Но именно этот контраст подчеркивал, что бараки почти в центре города – это скорее нонсенс.

КРИК ДУШИ

Больше всех привлекал внимание баннер с надписью «Трамп, помоги - рассели бараки». Он висел так, что проезжающие мимо водители его видели, кто-то фотографировал, изображение тут же разлетелось в социальных сетях. На глазах у изумленной публики и корреспондента «КП»-Хабаровск», баннер буквально сорвали с дома люди в спецодежде, а рядом обеспечивала безопасность полицейская машина с включенными проблесковыми маячками.

Мужчина уверял, что баннер «Проспект – визитная карточка Хабаровска» висит над его окном и никому не мешаетФото: Ольга КИВА

Возле соседнего барака наметился небольшой диспут, в котором один жилец выступал против бригады. Мужчина уверял, что баннер «Проспект – визитная карточка Хабаровска» висит над его окном и никому не мешает, оппоненты же настаивали, что надпись нужно снять. В конце концов, и до нее добрались руки людей в спецодежде. То же самое проделали и с баннером «Бараки – прорыв, которого ждали».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/766452" frameborder="0"></iframe> Желтым по серому: расселение бараков в Хабаровске заиграло новыми красками.Автор: Александр Богаченко

По сути, в этих коротких, но емких фразах был крик души жильцов. Конечно, мистер Трамп, никогда не узнает о проблемах простых жителей Хабаровска. Странно, что местные власти, а именно чиновники из городской администрации упорно не хотят помочь горожанам. Напомним, год назад прямо напротив мэрии сгорел старый барак, об аварийном состоянии которого было известно давно. Тогда погиб человек. Казалось бы, это не звоночек, а бой колокола, что проблему нужно решать как можно быстрее, но воз и ныне там.

ЖИЗНЬ ЗА ЯРКИМИ ВЫВЕСКАМИ

Александр Богаченко, мама которого живет в доме №127 на проспекте 60-летия Октября, успел сделать видео, пока надписи висели на бараках. Он сопроводил его текстом, который должен тронуть струны чиновничьей души.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/766454" frameborder="0"></iframe> В этих домах жить крайне опасно.Ольга КИВА

- В этих домах жить крайне опасно. Дома разрушаются, проводка не выдерживает, но власть не спешит с их расселением. Домов много, но 2025 года хотят расселить только четыре. Такое ощущение, что чиновникам все равно, - говорит Александр.

Между тем, проспект – это почти центр краевой столицы, в которой планируется развивать въездной туризм. Иностранцам собираются презентовать город, как один из самых солнечных. А пока, похоже, приезжим можно показать то, с чего начинался Хабаровск.

- Сейчас 21 век. Недавно Хабаровск был столицей Дальнего Востока, а почти в центре города вот такие бараки, - сетует Александр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/766455" frameborder="0"></iframe> Хабаровск был столицей Дальнего Востока, а почти в центре города вот такие бараки.Автор: Тамара Фатеева

Что именно ненадлежащего в надписях усмотрели чиновники, пока не ясно. Однако то, с какой скоростью они отреагировали, настораживает: утром баннеры появились, после обеда их уже сняли. Между тем, в домах за этими надписями жизнь идет в очень некомфортных условиях.

Один из углов в квартире ушел вниз так, что жильцам пришлось выравнивать его подручным средствамиФото: Ольга КИВА

Корреспондент «КП»-Хабаровск» посетила квартиру того самого жильца, над окном которого висел один из баннеров. Она увидела полуразрушенный подъезд, торчащую проводку, в стене виднелась дранка. Один из углов в квартире ушел вниз так, что жильцам пришлось выравнивать его подручным средствами, чтобы хотя бы шкаф ровно можно было поставить.

Хозяйка квартиры Тамара Фатеева показывает увесистую папку с документамиФото: Ольга КИВА

Хозяйка квартиры Тамара Фатеева показывает увесистую папку с документами. Она добивается улучшения жилищных условий с 2005 года. Комиссия не единожды приходила в этот барак, фиксировала имеющиеся разрушения и уходила восвояси. С годами список разрушений менялся и дополнялся, но вопрос о том, чтобы расселить горожан и не подвергать их жизни опасности, по-прежнему открыт.

в папке Тамары Фатеевой нашлась и вырезка из газеты «Комсомольская правда» от 30 сентября 2003 года, где была статья о «Большом расселении»Фото: Ольга КИВА

К слову, в папке Тамары Фатеевой нашлась и вырезка из газеты «Комсомольская правда» от 30 сентября 2003 года, где была статья о «Большом расселении». Согласно этой информации, ее семья должна была покинуть ветхое жилье еще в 2007 году, уже наступил 2020 год. Как говорится, делайте выводы.