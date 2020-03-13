Тигр удивил людей, установив новый рекорд в Еврейской автономии

Специалисты продолжают пристально следить за тиграми, которых выпустили в дикую природу по программе реинтродукции. Ранее рассказывали о тиграх Борис, Светлая и Филиппа, вернувшихся в лес больше двух лет назад в Еврейской автономии. Последними «переселенцами» стали Павлик и Елена - брат и сестра, слишком рано отлученные от матери.

ПЕРВАЯ ЗИМА

«Новобранцев» выпустили в дикую природу в 2019 году, минувшая зима была самым сложным периодом для них. Но они его пережили и, мало того, мальчик смог удивить людей, установив личный рекорд.

Отслеживают животных с помощью ошейников с GPS-модулем. Устройства надевают перед выпуском животных в лес. Такими ошейниками снабдили и Павлика с Еленой после «воспитания» и «боевой подготовки» в реабилитационном центре в Приморье.

- В лес их выпустили в Амурской области. За все время обретенной свободы брат и сестра ни разу не дали повода переживать за них - хорошо охотились, избегали людей, - рассказали в Центре «Амурский тигр».

Сначала сироты обосновались в районе заповедного Хинганского хребта, однако ближе к зиме на особо охраняемой территории осталась только Елена. Ее брат отправился на северо-восток в путешествие по берегу реки Бурея. Оказывается, он отчаянный малый, если решил переплыть одно из водохранилищ. Правда, в последний момент все-таки передумал и пошел назад, но до заповедника не дошел. Тигр зимовал в Хинганском районе Приамурья.

РЕКОРД

В первые дни весны Павлик неожиданно для всех стал активно перемещаться в сторону северо-запада и на данный момент уже побил современный рекорд, став самым западным амурским тигром. За последние 20 лет он первый, кто удостоился такого «звания».

- Объяснить рывок Павлика поиском самки можно, но тогда он выбрал неверный путь, так как к самкам путь лежит через восток. Надеемся, что элементы питания на ошейнике Павлика позволят нам до конца отследить его очередное путешествие, а сам он все же «одумается» и вернется в более пригодные для него места обитания, - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Отметим, что за Павликом и Еленой присматривают члены спецгруппы. К слову, в целом на территории ЕАО уже обитают порядка 20 особей, включая тигрят.

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