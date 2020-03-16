Коронавирус ставит под угрозу проведение финала чемпионата страны по хоккею с мячом, в котором должен сыграть хабаровский «СКА-Нефтяник»

В субботу, сразу же после того, как окончательно определились участники финала чемпионата страны по хоккею с мячом, который должен был проходить на ледовой арене в Кемерове, администрация области сообщила, что не сможет принять финалистов. В регионе появились первые зараженные опасной инфекцией, и теперь там запрещены все массовые мероприятия, в том числе и спортивные.

- Четырнадцатого марта в Федерацию хоккея с мячом России поступило письменное обращение за подписью губернатора Кемеровской области о невозможности (отмене) проведения финального матча в городе Кемерово из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, - значится на сайте ФХМР.

Долгожданный финал, в который вышли московское «Динамо» и хабаровский «СКА-Нефтяник», «подвис», российская Федерация хоккея с мячом не может выбрать место, поскольку ситуация с зараженными меняется ежечасно. Города, в которых еще вчера коронавируса не было, сегодня уже в карантине. В федерации допускают и такой вариант, что матч может не состояться вовсе.

Со своей стороны в Ульяновске заявили, что готовы предоставить площадку финалистам. Хотя, как уверяет президент областной федерации, никто переговоры с ним об этом пока не вел. В то же время чиновник отмечает, что в области пока ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. В то же время лед на стадионе есть, и за неделю ульяновцы смогли бы подготовиться к проведению финала.

Под угрозой и матч за третье место чемпионата России. «Водник» и «Енисей» направили в российскую Федерацию хоккея с мячом письма с просьбой отметить игры.

- В связи с тем, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции постоянно осложняется, в стране вводятся дополнительные ограничительные меры при проведении массовых мероприятий, усилены меры предосторожности в аэропортах. В целях защиты зрителей и игроков команд просим вас рассмотреть вопрос о целесообразности отмены матча за третье место Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги сезона 2019 - 2020 годов, - говорится в письме за подписью директора ХК «Енисей» Юрия Елизарьева.

Письмо «Енисея» в федерацию хоккея с мячом. Фото: Федерация хоккея с мячом России

У «Водника» все еще «веселее» - как только команда вернулась из Хабаровска, по рекомендации областного Роспотребнадзора ее тут же закрыли на 14-дневный карантин. Кроме того, руководство Архангельской команды смущает, что один из матчей за третье место придется проводить в Красноярске. Который, как указанно в письме: находится в непосредственной близости от КНР, где по официальным данным Всемирной организации здравоохранения зараженных опасной болезнью уже более восьмидесяти тысяч человек и более трех тысяч умерших.

Письмо руководства «Водника» в федерацию хоккея с мячом. Фото: Федерация хоккея с мячом России

Руководство российской Федерации хоккея с мячом пока отмалчивается, видимо, прорабатывая варианты, где можно провести финальные матчи. Не исключено, что их могут отложить, пока ситуация с инфекцией не стабилизируется.