В Хабаровске появится новый быстровозводимый госпиталь для пациентов с коронавирусом

О том, что в регионе в скором времени появится новый инфекционный госпиталь на 500 пациентов, сегодня на аппаратном совещании в правительстве Хабаровского края, заявил Александр Витько, глава краевого минздрава.

- На территории Хабаровского края правительство предпринимает совместно со всеми органами исполнительной и законодательной власти исчерпывающие меры по недопущению проникновения на территорию региона коронавируса, - подчеркнул Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. - Кроме того, на уровне федерального центра принято решение о строительстве на территории Хабаровского края быстровозводимого инфекционного госпиталя который впоследствии, будет переоборудован под многопрофильную инфекционную больницу.

Построят госпиталь на федеральные деньги. Сейчас проект находится в стадии согласования с обсуждения с федералами. Идет просмотр площадок, на которых можно будет начать строительство. Госпиталь не случайно называют быстровозводимым, на его строительство потребуется всего три месяца. В дельнейшем это здание можно будет использовать как взрослую инфекционную больницу.

Что касается коронавируса на территории Хабаровского края, то министр здравоохранения заверил что ситуация находится под полным контролем медиков. Есть оборудование, которое позволяет выявлять инфекцию в течении четырех-пяти часов, кроме того если в диагнозе возникают сомнения то на помощь готовы прийти лаборатории в Новосибирске.

Все кто въезжает на территорию края из других менее благополучных в этом отношении стран и регионов ему немедленно вручается предписание главного санитарного врача. Люди получают больничный лист и находятся под наблюдением своих участковых врачей Как только возникает подозрение на инфекционное заболевание человека немедленно госпитализируют и проводят соответствующие анализы на коронаврус.

Единственное чего, по словам министра не хватает – это обсерваторов. Специальных помещений где могут наблюдаться здоровые люди. Однако, по распоряжению губернатора в ближайшее время такие помещения должны будут подготовлены всеми главами районов.