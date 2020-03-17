Студентов хабаровских вузов массово переводят на дистанционное обучение
Для предотвращения распространения коронавируса федеральные власти проводят ряд мер, в числе которых ограничение массовых скоплений людей. Под эту гребенку причесали и целый ряд хабаровских студентов.
- По состоянию на тринадцать часов текущего дня на дистанционное обучение перевели своих студентов следующие высшие учебные заведения: ХГУЭиП, ТОГУ, РанХИГС, ДВГАФК , Комсомольский КНАГУ - прокомментировал ситуацию корреспонденту «КП» - Хабаровск» пресс-секретарь краевого министерства образования и науки Владимир Цибизов. - С завтрашнего дня на дистанционное обучение уйдут студенты ДВГУПС. Решение о переводе остальных высших учебных заведений Хабаровского края принимаются их учредителями и попечительскими советами.
Как подчеркнул Владимир Цибизов, срок, во время которого студенты будут получать знания в дистанционном режиме, каждым учебным заведением устанавливается индивидуально.
- В нашем университете система дистанционного обучения заработала еще в феврале для тех наших зарубежных студентов, которые выезжали на родину на праздники, - отметила исполняющий обязанности директора пресс-центра ТОГУ Екатерина Давыдова. - С сегодняшнего дня на нее переведены все остальные студенты. Нами разработаны соответствующие учебные программы, в тестовом режиме уже запущены онлайн-лекции. По срокам сориентировать пока не могу.
Средние школы пока принимают учащихся в штатном режиме, а 23 марта у школьников начнутся весенние каникулы. По данным пресс-службы краевого министерства образования и науки, речь о досрочном окончании учебного процесса в третьей четверти пока не идет. Однако во всех учебных заведениях введены повышенные меры безопасности.
Напомним, что на территории Хабаровского края на сегодняшний день ни одного случая заболевания коронавирусом не зафиксировано.
ИСТОЧНИК KP.RU