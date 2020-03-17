Студентов хабаровских вузов массово переводят на дистанционное обучение

Для предотвращения распространения коронавируса федеральные власти проводят ряд мер, в числе которых ограничение массовых скоплений людей. Под эту гребенку причесали и целый ряд хабаровских студентов.

- По состоянию на тринадцать часов текущего дня на дистанционное обучение перевели своих студентов следующие высшие учебные заведения: ХГУЭиП, ТОГУ, РанХИГС, ДВГАФК , Комсомольский КНАГУ - прокомментировал ситуацию корреспонденту «КП» - Хабаровск» пресс-секретарь краевого министерства образования и науки Владимир Цибизов. - С завтрашнего дня на дистанционное обучение уйдут студенты ДВГУПС. Решение о переводе остальных высших учебных заведений Хабаровского края принимаются их учредителями и попечительскими советами.

Как подчеркнул Владимир Цибизов, срок, во время которого студенты будут получать знания в дистанционном режиме, каждым учебным заведением устанавливается индивидуально.

- В нашем университете система дистанционного обучения заработала еще в феврале для тех наших зарубежных студентов, которые выезжали на родину на праздники, - отметила исполняющий обязанности директора пресс-центра ТОГУ Екатерина Давыдова. - С сегодняшнего дня на нее переведены все остальные студенты. Нами разработаны соответствующие учебные программы, в тестовом режиме уже запущены онлайн-лекции. По срокам сориентировать пока не могу.

Средние школы пока принимают учащихся в штатном режиме, а 23 марта у школьников начнутся весенние каникулы. По данным пресс-службы краевого министерства образования и науки, речь о досрочном окончании учебного процесса в третьей четверти пока не идет. Однако во всех учебных заведениях введены повышенные меры безопасности.

Напомним, что на территории Хабаровского края на сегодняшний день ни одного случая заболевания коронавирусом не зафиксировано.