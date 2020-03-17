2020-03-17T09:21:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Студентов хабаровских вузов массово переводят на дистанционное обучение

Эта мера вводится в рамках профилактики распространения коронавируса
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Студентов хабаровских вузов массово переводят на дистанционное обучениеСтудентов хабаровских вузов массово переводят на дистанционное обучениеФото: Мария АНАНОВА
Изменить размер текста:

Для предотвращения распространения коронавируса федеральные власти проводят ряд мер, в числе которых ограничение массовых скоплений людей. Под эту гребенку причесали и целый ряд хабаровских студентов.

- По состоянию на тринадцать часов текущего дня на дистанционное обучение перевели своих студентов следующие высшие учебные заведения: ХГУЭиП, ТОГУ, РанХИГС, ДВГАФК , Комсомольский КНАГУ - прокомментировал ситуацию корреспонденту «КП» - Хабаровск» пресс-секретарь краевого министерства образования и науки Владимир Цибизов. - С завтрашнего дня на дистанционное обучение уйдут студенты ДВГУПС. Решение о переводе остальных высших учебных заведений Хабаровского края принимаются их учредителями и попечительскими советами.

Как подчеркнул Владимир Цибизов, срок, во время которого студенты будут получать знания в дистанционном режиме, каждым учебным заведением устанавливается индивидуально.

- В нашем университете система дистанционного обучения заработала еще в феврале для тех наших зарубежных студентов, которые выезжали на родину на праздники, - отметила исполняющий обязанности директора пресс-центра ТОГУ Екатерина Давыдова. - С сегодняшнего дня на нее переведены все остальные студенты. Нами разработаны соответствующие учебные программы, в тестовом режиме уже запущены онлайн-лекции. По срокам сориентировать пока не могу.

Средние школы пока принимают учащихся в штатном режиме, а 23 марта у школьников начнутся весенние каникулы. По данным пресс-службы краевого министерства образования и науки, речь о досрочном окончании учебного процесса в третьей четверти пока не идет. Однако во всех учебных заведениях введены повышенные меры безопасности.

Напомним, что на территории Хабаровского края на сегодняшний день ни одного случая заболевания коронавирусом не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
При СССР на случай атомной войны у нас были запасы на четыре года круп и на три года зерна и газа
Ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков, стоявший у истоков создания группы «Вымпел», рассказал «Комсомолке», почему наша страна лучше других подготовлена к борьбе с коронавирусом
10 новых шагов правительства по борьбе с коронавирусом: закрыть границу с Белоруссией и ввести особый порядок оплаты больничных
Безрецептурные лекарства можно будет заказывать через Интернет, а для товаров первой необходимости на таможне откроют «зеленый коридор» [видео]
Российско-американский генетик Анча Баранова: коронавирус проникает в наш организм, как угонщик автомобилей
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона объяснила, как опасная инфекция проникает в клетки человека и почему коронавирус напал на человечество
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве: Карантин в школах, вся Европа признана опасной, отменены мероприятия с числом участников более 50
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге sobyanin.ru об изменениях в ситуации с профилактикой распространения инфекции
Новости 24
Тотальный диктант в Хабаровском крае переносят на осень
Военный спецназ десантировался в Хабаровском крае
«Городом, где хочется жить» снова стал Хабаровск
Военно-исторический фестиваль «Гроза над Ситой» пройдет в Хабаровском крае летом
Для тех, кто дома: Ростелеком приготовил бесплатный контент для жителей Хабаровского края
О жилищных программах для сельчан в Хабаровском крае расскажут на «горячей линии»
Фермерам Хабаровского края открыли «зеленый коридор»
Заблудившихся в лесу отдыхающих спасли в Хабаровском крае
Юнармейцы в Хабаровском крае в честь 75-летия Победы пошли в лыжный поход
Хабаровский край первым в стране приготовился к товарам «Дальневосточный знак качества»
Пожароопасный сезон начался у соседей Хабаровского края и ЕАО
Родители в Хабаровске ответили за опасные игры детей на железной дороге
Водитель и пассажир пострадали в аварии в Хабаровске
Комсомольчанин оплатил штраф, испугавшись лишения свободы
В начальных классах биробиджанской гимназии ввели карантин
«Больничного» грабителя осудили в Хабаровске
Грипп и ОРВИ в Хабаровском крае: 16 марта на карантине 33 учебных заведения
Погода сегодня: в Хабаровске 17 марта 2020 года без осадков
Хабаровские пловцы завоевали шесть медалей Кубка России
Новую газозаправочную автостанцию в Хабаровске запустят летом
В Хабаровском крае средний размер ипотечного кредита на 12% выше, чем в целом по России
Комсомольчанам вручили медали в честь 75-летия Победы
Еврейская автономия получит один миллиард рублей
Общественные наблюдатели проверили готовность пунктов сдачи ЕГЭ в Хабаровском крае
В Хабаровске временно отключат телевидение
В Хабаровском крае аграрии вовсю готовятся к посевной
Погода в Хабаровском крае обещает весеннее тепло и немного осадков
Жителей Хабаровского края призывают сплотиться против торговли наркотиками