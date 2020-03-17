«Случаев заболевания коронаврирусной инфекцией в Хабаровском крае нет», - Александр Витько

С самого утра в некоторых пабликах Хабаровска всплыло сообщение о том, что в одной из больниц появился первый пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Администратор странички ссылается на СМИ, в котором очень аккуратно обходят вопрос об источниках информации. В тексте идет ссылка на первую краевую больницу и якобы подслушанный разговор врача скорой помощи и регистратора.

- Регистраторша: а у нас коронавирус. Врач скорой помощи: да ты че! Реально подтвердили!? Регистраторша: угу, - пишут в группе. Орфография и стилистика сохранены - прим.ред.

Кто-то кому-то сказал, кто-то от кого-то услышал - и нигде не указан более или менее авторитетный источник. Тем не менее слух, вброшенный в информационное пространство, пошел гулять по городу. Его тут же перепостили мамочки в родительских чатах, кто-то тут же сообщил, что в «десятке» лежать девять человек с подобным диагнозом, кто-то, что школы начали эвакуировать.

Все эти сведения из «надежных источников» в региональном минздраве опровергли. По словам министра, информация о первых случаях коронавируса в Хабаровском крае не соответствует действительности.

- Официально заявляю, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае нет. Мы даем полную информацию на сайте министерства здравоохранения региона и в нашем аккаунте в сети инcтаграм (@minzdrav_27). Все последние данные также приводим через СМИ. Поэтому подобные сообщения - это фейк, - подчеркнул Александр Витько, министр здравоохранения края.

Министр также рассказал, что в Хабаровском крае действует телефон горячей линии 8 (4212) 402-201 (добавочный 1), по которому можно узнать всю последнюю официальную информацию по распространении инфекции в регионе. По этому же номеру минздрав просит сообщать о фактах прилета из-за рубежа, чтобы человека могли поставить на медицинский учет и вовремя оказать помощь.

Также напомним, что в России действует специальный портал стопкоронавирус.рф, и запущена круглосуточная федеральная «горячая линия»: 8-800-2000-112.