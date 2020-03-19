Хабаровские эксперты - о законе о поправках в Конституцию

Федеральный закон о поправке к Конституции Российской Федерации вступил в законную силу и получил одобрение не только региональных властей, но и Конституционного суда Российской Федерации. Между тем ряд положений, предложенных этим законодательным актом, вызвал живейшие дискуссии среди самой широкой общественности. Поправки обсуждают на улицах и в общественных учреждениях, в транспорте и в кабинетах высоких чинов. И, действительно, есть о чем поговорить.

О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

В первую очередь, в новой Конституции вводится понятие «федеральных территорий». Новая редакция предлагает следующую юридическую формулировку: «территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории». Переведя на понятный язык, в новой редакции Основного закона предлагается официально закрепить то, что уже существует де-факто. Вопрос введения режима федеральных территорий может оказать добрую услугу дальневосточникам. И вот почему. «Федеральные территории» - это часть отдельного региона, находящаяся непосредственно под управлением «сверху».

- Вопрос о введении режима «федеральных территорий», безусловно, очень важен и интересен, - отмечает хабаровский юрист Юрий Кулешов. - Правовое регулирование возможности введения на определенных территориях прямого федерального управления может в отдельных случаях сыграть ключевую роль. Так, к примеру, введение прямого управления возможно в случаях наступления чрезвычайных ситуаций для обеспечения скорейшего выхода из кризиса, или же для реализации природоохранной функции государства в отдельно взятой местности. Можно здесь говорить и о вложении федеральных средств для создания благоприятного инвестиционного климата в отдельно взятых регионах. Разумеется, нужно смотреть, как эта система будет реализована.

О МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДАХ

Важную роль играет и декларирование максимы о признании «исторически сложившегося государственного единства» на территории страны. В этом видно желание законодателя прекратить тенденцию открещивания от собственной истории. А, как писал академик Василий Ключевский, «народ без истории невозможен». Хабаровский край - это край покорителей и ссыльных. Большая удаленность от метрополии сформировала здесь свою собственную историю, связанную с именами Невельского и Дьяченко, Арсеньева и Дерсу Узала. Кстати, о последнем.

Часть 2 статьи 69 проекта новой Конституции гарантирует государственную защиту культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации и сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Важность этой поправки для коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Хабаровского края, трудно переоценить. Это и будущее правовое закрепление самобытных общин, и упрощение процедуры предоставления квот на рыболовный промысел, и многое другое.

- Здесь, безусловно, видна широкая экономическая перспектива, - отмечает экономический консалтер Светлана Филиппова. - Декларирование на уровне первого законодательного акта государства закрепления важнейших социальных гарантий - залог экономической стабильности населения, а значит и государства в целом. Это и обеспечение постоянного товарооборота, и возможность реализации национальных проектов на совершенно ином качественном уровне.

О ВАЖНОМ

И, конечно, обширный социальный пакет, который в новом Основном законе (в случае его принятия), перейдет в зону исключительного ведения Российской Федерации. Разумеется, здесь мы говорим об общих, фундаментальных нормах, таких, как защита материнства и отцовства, гарантированный приоритет государственной политики в области прав детей и декларирование семейных ценностей. Но вместе с тем важное экономическое и социальное значение имеет закрепление на самом высшем уровне такого понятия, как МРОТ, и регулирование вопроса индексации пенсий. Эти вопросы важны для каждого нашего соотечественника вне зависимости от региона проживания.