Хабаровский полицейский вытащил из полыньи тонущего пенсионера: со слов героя

Семидесятилетний хабаровчанин привык ходить на дачу пешком, регулярно пересекая акваторию Амура. Несколько километров по льду реки - привычный маршрут для того, кто не боится трудностей. Всего дней за десять до происшествия пенсионер проходил этим же путем. Лед держал. Поэтому он был уверен в том, что тропа на Большой Уссурийский остров безопасна. И двинулся проторенной дорожкой. Мужчина увидел промоину в том месте, где течение ускоряется. Но подумал, что обойдет опасность, сделав крюк на привычном пути. И только провалившись, понял - течение истончило лед далеко за пределами промоины.

ВЫЛЕЗТИ НИКАК НЕ МОГ

- Стал обходить и провалился… А на мне рюкзак килограммов десять, и его никак не скинуть. И сапоги вниз тянут, куртка теплая. Это еще хорошо, что локтями смог зацепиться за лед. Рукавички у меня уплыли, но держался за лед. Вылезть никак не мог. Хотел сапоги сбросить, ногами, а не могу. Я кричал, кричал… Нет никого. Потом смотрю, по той стороне, за парапетом, бежит. Одну шапочку видно. Ну, вот он, думаю, мой спаситель… - так рассказал о своем спасении отважный дачник.

Владимир Зубков, сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ УМВД по ДФО каждое утро бегает кроссом по набережной Амура. Седьмого марта он от дома на улице Вахова, вдоль реки добежал до оконечной точки дамбы, защищающей затон РЭБ флота. Уже на обратном пути, у того же затона, напротив территории базы «Форт Артуа» полицейский услышал едва различимый крик. Приглядевшись, заметил бултыхающегося в промоине человека. Очевидно, что когда Владимир в первый раз пробегал мимо этого места, тонущий человек уже был в воде. Терпящий бедствие мужчина провалился довольно далеко от берега, примерно в ста метрах. Расслышать что-либо на таком расстоянии было сложно.

- Я с собой на пробежку даже мобильник не взял, а вокруг - ни души, рано, полдесятого, - поделился в телефонном разговоре с корреспондентом «КП» Владимир Зубков. Если тоже утону, думаю, не поймет же ведь никто даже, что случилось.

Оперативник воспользовался подручными средствами ФОТО: Ольга Мироненко

Однако поступить иначе страж порядка не мог. Вспомнились наглухо затверженные еще со времен ОБЖ навыки. Нужно страховочное средство. На берегу, оперативник углядел нечто такое, что могло послужить страховкой. На крутом бетонном скосе набережной было закреплено самодельное приспособление, держась за которое люди взбирались вверх. Кто-то из дачников, проложивших по льду тропу, смастерил из прорезиненных ремней подобие веревочной лестницы, чтобы по ней пожилые люди могли вскарабкаться на набережную, возвращаясь кратчайшим путем к себе домой. Майору полиции, вооруженному импровизированным спасательным средством, пришлось бежать к дачнику зигзагами, огибая явно опасные места, на которых лед уже пошел трещинами.

- Когда там немного осталось, я пополз, чтобы тоже не провалиться. Раз пять кидал эту веревку, а он ее ухватить никак не мог. Ослаб совсем. Или на крик все силы потратил, или уже от холода… На нем рюкзак, как парус, он его течением под лед затягивает. Говорит мне: если я руки от края оторву, меня сразу вода утащит. И по голосу слышно, что совсем плохи дела у деда, - рассказал Владимир Зубков.

СПРАВИЛСЯ

Оперативник все же справился. Вытянул мокрого старика на относительно безопасное место. Но когда оба добрались до твердого берега, оказалось, что 70-летний пенсионер настолько выбился из сил, что не может самостоятельно держаться на ногах. От переохлаждения и стресса пожилого человека трясло, промокшая одежда покрылась ледяной коркой, стесняющей движения.

Пенсионер выражает благодарность ФОТО: Ольга Мироненко

Мужчины решили, что до дома полицейского путь короче, чем до места, в котором живет спасенный. Владимир подсадил старика к себе на спину, тот обхватил спасителя за шею. В таком виде полицейский завершил привычный маршрут утренней пробежки. Оставшийся отрезок дистанции составлял не менее одного километра.

- Привел домой, напоил чаем. Переодел. Ну, человек, человек. Таких уже, мне кажется, не встретишь. Я вот про себя думаю, сам я так бы поступил или нет? Не знаю даже… Таких людей, мне кажется, сейчас мало осталось, - поделился мыслями спасенный дачник.

В прошлые годы пожилой человек не раз ходил на дачу этой же нелегальной пешей переправой вплоть до последних чисел марта. Как рассказал спасенный, этой весной в день происшествия он собирался в последний раз до навигации посетить свой дачный участок. Его подтапливало паводком прошлым летом. Пенсионер хотел подправить забор и сделать побольше из того, что возможно до начала весенней пахоты. Через час спаситель доставил отогретого гостя до крыльца его дома, на улицу Ремесленную. Но уже не на руках, а в салоне автомобиля. Старший оперуполномоченный доложил своему начальству о происшествии, в котором он стал участником во внеслужебное время просто потому, что того требуют служебные инструкции. Владимир свой поступок считает естественным и уверен, что любой сделал бы то же самое. Руководство рассудило иначе и направило в Московское управление сообщение об этом случае с предложением поощрить решительного майора.