Хабаровский психолог о том, как справиться с тревогой и паникой

Паблики пестрят фотографиями пустых магазинов: граждане сметают гречку и туалетную бумагу. Причем не только в России – вон, в Австралии две дамы подрались за сей предмет гигиены. Хабаровчане сообщают, что в гипермаркетах змеятся очереди, колесики тележек не выдерживают нагрузки. Странно, но при этом в магазинах шаговой доступности есть все. Вчера я специально прошлась по торговым точкам в своем районе – девять продуктовых, из которых два сетевых. Ажиотажа не заметила, товар везде есть.

Нам, в отличие от предков, не нужно бегать за мамонтом - все есть (и будет) в магазинахФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Так от чего же люди опять, как во времена жуткого дефицита, скупают крупы и другие продукты длительного хранения? Мне видится в этом возвращение в первобытное состояние, когда без припасенной туши мамонта племя не чувствовало себя комфортно. Маленький и в общем-то не самый опасный вирус (сравните с той же чумой, тифом или сифилисом, эпидемия которого длилась несколько столетий) напугал нас. С одной стороны, нужно беречь себя и близких, нужно позаботиться о запасах на случай карантина, с другой – как не перейти черту и не скатиться в панику? Хабаровский психолог Мария Демина рассказала «Комсомолке» как.

- Тревога и паника отличается от страха отсутствием чувства контроля. Страх всегда предметен, мы видим его местоположения и можем предпринимать какие-то действия, чтобы не столкнуться с опасным объектом, - объясняет Мария Демина. - В ситуации с тревогой, появившейся в связи с короновирусом, осязаемого объекта нет, вирус невидим и определить его местонахождение мы не можем. От этого увеличивается уровень тревоги, и мы оказываемся в длительной стрессовой ситуации. Как известно, хронический стресс ослабляет организм и в первую очередь важно научиться его снижать.

Чтобы выйти из этого состояния, нужно снова взять свою жизнь под контроль. Попробуйте выдохнуть, выпить чаю и задать самому себе вопрос «Что я могу сделать?». И придумывать варианты ответов – негативный и позитивный.

Мария Демина: "Вы не можете контролировать ситуацию, но можете контролировать свое поведение в ситуации". Фото: предоставлено героем публикации

- Я могу подозревать окружающих, даже своих близких, в том числе пса, подставившего пузо для обмена нежностями, в том, что они – источники опасности. А могу демонстрировать, что нужно делать для обеспечения своей безопасности, - рекомендует психолог. - Такой фокус внимания воодушевляет и даёт много энергии за счёт чувства внутренней опоры и подконтрольности ситуации. Развивает способность к самодисциплине и выдержке. Можно сэкономить на тренере и коуче! Важно помнить: в любой ситуации есть ресурс, важно понять, как им воспользоваться. Понимание того, что «Я могу что-то сделать» придаёт уверенности и успокаивает.

Итак, что каждый из нас может сделать:

• Могу печалиться о простаивающих делах, а могу подумать, какие возможности открываются мне в данной ситуации. В этом случае полезно открыть старые списки планов или те обещания, которые вы давали себе на Новый год. Возможно, условия для реализации каких-то из тех пунктов в данный момент наиболее подходящие. Под воздействием неуверенности в себе и обесценивания, люди часто не реализуют задуманное, так что этот период - шанс получить новый опыт.

• Могу полностью себя изолировать от мира, а могу найти альтернативные способы коммуникации. Время информационных технологий даёт возможность поддерживать контакт с людьми, это уменьшает чувство изоляции и одиночества.

• Могу паниковать, тревожиться и заряжать своими эмоциями окружающих. А могу прислушиваться к своим чувствам, давать поддержку другим, помогая справляться со стрессом. Часто в стрессовых ситуациях возникает потребность в успокоении, здравомыслии и безопасности. Здесь помогут различные релаксационные упражнения, медитации, физическая активность, дружеские разговоры, приятные тактильные ощущения: почесать пузо собаке, погладить кота или заняться самомассажем. С людьми обниматься тоже можно, но не дыша друг на друга.

• Могу пугаться неизвестности, а могу планировать будущее. Надежда и планирование чего-то хорошего обладают чудесным воодушевляющим эффектом, позволяющим лучше выносить текущую ситуацию. Фантазии – хороший ресурс, можно выбирать самые светлые: знакомые истории из старых книг и фильмов.

• Могу справляться сам(а), а могу обращаться за помощью. В тревоге фокус внимания сужен, важно определить для себя где и какую помощь можно получить, кто может быть ресурсом в особенно острые периоды.