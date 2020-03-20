Сохранением объектов культурного наследия в Хабаровском крае вплотную занялись депутаты

В Хабаровском крае около 1400 объектов культурного наследия. Каждый из них нуждается в пристальном внимании: его нужно содержать, защищать от вандалов и времени, периодически проводить реставрацию. На это нужны деньги и, что гораздо важнее, - квалифицированные специалисты.

ВРЕМЯ И ВАНДАЛЫ РАБОТАЮТ ПРОТИВ

Проблемы сохранения исторического наследия обсудили на совещании в Законодательной думе края. Депутаты краевого парламента и городской думы, представители управления госохраны объектов культурного наследия краевого правительства и администрации Хабаровска выявили главные проблемы и наметили пути решения.

Как уточнил Виталий Полещук, начальник управления госохраны объектов культурного наследия, в крае из 1400 объектов 395 – регионального значения, 156 – федерального и 15 – местного. Есть и такие, которые не отнесены к этим категориям, но подлежат государственной охране. Среди них встречаются памятники архитектуры и истории, ландшафтного искусства и монументы.

Есть сложности с сохранением объектов археологии. В большинстве своем они расположены в труднодоступных местах. Госинспекторы не могут просто взять и приехать – для этого нужно организовывать почти экспедицию.

- Сама по себе археология ценна и уникальна, хотя не несет в себе абсолютно никакой экономики, но законодательство Российской Федерации говорит о том, что археологию сохранять нужно, более того, к состоянию объектов археологического наследия сегодня уделяется повышенное внимание, – отметил Виталий Полещук.

Еще одна проблема – частные собственники объектов культурного наследия не горят желанием проводить ремонт и реставрацию памятников. Отчасти потому, что это довольно дорого и хлопотно: нужно соблюсти определенные процедуры, утвердить план ремонтно-реставрационных работ у специалистов и найти тех, кто сможет качественно провести работы. А с последним есть серьезная проблема: в крае не хватает кадров, которые могли квалифицированно проводить реставрацию того или иного объекта. Приходится приглашать специалистов из других регионов – своих мы не учим, нет в Хабаровском крае учебных заведений с такими факультетами.

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ, НАДО РАЗБИРАТЬСЯ

Депутаты взяли проблемы на карандаш и задали несколько уточняющих вопросов. Так, каждый год у нас прибавляется памятников, состояние которых требует немедленной реставрации – народных избранников интересовала конкретная цифра. Сколько из можно восстановить, сколько денег на это нужно, из каких источников финансируются работы и так далее.

- Понятно, что решение многих обозначенных вопросов упирается в финансовые возможности. Но, на мой взгляд, сегодня все-таки недостаточно принимается мер, чтобы сохранить свою историю, - отметила модератор совещания Ольга Ушакова, председатель комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики. - Надеюсь, ситуация не тупиковая, и мы сможем хоть малую частицу сделать для того, чтобы ее изменить к лучшему.

По итогам встречи работа продолжится, все выявленные проблемы структурируют и продолжат их решение.