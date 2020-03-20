2020-03-20T11:15:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Хабаровском крае бороться с коронавирусом будет специальный штаб

В крае ужесточаются меры по защите от коронавирусной инфекции
Евгения МОЛОТОВА
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Ситуацию обсуждали сегодня на заседании оперативного правительственного штаба под руководством губернатора региона Сергея Фургала.Ситуацию обсуждали сегодня на заседании оперативного правительственного штаба под руководством губернатора региона Сергея Фургала.Фото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровском крае официально подтвердили три случая заболевания коронавирусной инфекцией. В связи с этим в крае усилены меры безопасности. Ситуацию обсуждали сегодня на заседании оперативного правительственного штаба под руководством губернатора региона Сергея Фургала.

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

- Ситуация с коронавирусом находится под постоянным контролем, - рассказал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев. - Мы получили три положительных теста на коронавирус от жителей Хабаровска. Вынуждены признать печальную тенденцию. Все они проигнорировали карантинные меры и обратились к медикам, когда заболевание вошло в активную стадию. Мы неоднократно, начиная с января месяца, говорим о том, что наши соотечественники, прибывающие из-за рубежа, должны оставлять информацию о себе по телефону горячей линии. Крайне жаль, что наши соотечественники пренебрегают этими советами.

Как отметил Юрий Минаев, все медицинские службы оповещены и готовы принять пациентов либо оказать помощь на дому. Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Как отметил Юрий Минаев, все медицинские службы оповещены и готовы принять пациентов либо оказать помощь на дому.Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Как отметил Юрий Минаев, все медицинские службы оповещены и готовы принять пациентов, либо оказать помощь на дому. Экспресс-тесты для определения инфекции имеются в достаточном количестве и запас их постоянно возобновляется. Также с сегодняшнего дня будет подготовлен новый запрет на проведение любых общественных, спортивных и культурных мероприятий с ограничением по численности свыше 50 человек.

РАБОТАЕМ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

- Сегодня уже наступил тот момент, когда можно открыто сказать - волна дошла и до нас, - подчеркнул Юрий Минаев. - И я прошу всех отнестись к этому очень серьезно. Любое недомогание сегодня всеми нами воспринимается как подозрение на коронавирус. Мы в трудовых коллективах, в магазинах, в учебных заведениях и во всех массовых учреждениях снижаем посещаемость к минимуму - ситуация требует того. Я бы хотел обратиться ко всем и попросить руководствоваться теми рекомендациями, которые предлагает минздрав. Сегодня губернатором принято решение создать при правительстве круглосуточный ситуационный центр, который будет отвечать на любые возникшие у людей вопросы, связанные с угрозой коронавируса, координировать горячие линии и работу ведомств. С понедельника школы уйдут на каникулы. После школьники, кроме учеников младших классов, перейдут на дистанционное обучение. Детские сады пока работают в штатном режиме. В трудовых коллективах ужесточен дезрежим. Ежедневную обработку проходит общественный транспорт.

Кроме того, правительство Хабаровского края настоятельно просит жителей воздержаться от поездок за пределы региона.

- Ситуация по коронавирусной инфекции находится под контролем, - согласилась с Юрием Минаевым глава краевого Роспотребнадзора Татьяна Зайцева. - Разработан план мероприятий, который корректируется по мере необходимости и неукоснительно соблюдается всеми задействованными в нем структурами. Все необходимые методические материалы и рекомендации разработаны. Роспотребнадзором проводятся проверочные мероприятия, на данный момент их число превысило 500. Работа осуществляется в штатном режиме и по намеченному плану.

Глава краевого Роспотребнадзора Татьяна Зайцева подчеркнула, что все необходимые мероприятия проводятся Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Глава краевого Роспотребнадзора Татьяна Зайцева подчеркнула, что все необходимые мероприятия проводятсяФото: Вячеслав РЕУТОВ

Также в правительстве не исключают и возможности полного прекращения регулярных рейсов в страны с неблагоприятной эпидемической обстановкой.

- Начиная со вчерашнего дня, все прибывшие из-за границы уходят на четырнадцатидневный домашний карантин, - отметила Татьяна Зайцева. - Руководство края занято вопросами об организации для них наиболее комфортного режима пребывания. В том числе вопрос о помощи с приобретением продуктов питания, лекарств и выполнением других действий. Больничные листы для тех, кто проходит карантин, будут выдаваться дистанционно.

Сейчас в Хабаровском крае под наблюдением врачей на карантине находится примерно 700 человек, у которых взяли пробы на коронавирус. Из них около 500 человек - туристы, вернувшиеся домой и получившие предписание находиться дома. Именно для таких случаев в регионе работает горячая линия 8 (4212) 402-201 (добавочный 1). Граждан просят сообщать на этот номер обо всех фактах приезда из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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