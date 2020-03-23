Дефицита продуктов питания в Хабаровском крае не ожидается

Власти Хабаровского края держат ситуацию на продовольственном рынке под контролем. Есть две основные задачи: не допустить дефицита и завышения цен.

АЖИОТАЖ? НЕТ ТАКОГО!

На аппаратном совещании в правительстве края Александр Шкурин, министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, рассказал, что делается для этого.

- В целях недопущения необоснованного роста специалисты министерства проводят мониторинг цен в магазинах и на розничных рынках Хабаровска. Запасы продукции длительного хранения в сетевых магазинах составляют от 2 недель до 2 месяцев, - сообщил министр. - Товарные запасы продукции сетями поддерживаются с учетом объемов реализации. Логистика торговых сетей выстроена и работает без сбоев.

В среднем спрос повысился на 10-15 процентов, отметил Александр Шкурин: люди делают запасы продуктов длительного хранения - соли, сахара, круп, муки, различных консервов. Однако повышенный покупательский интерес отмечают только крупные магазины. Торговые точки шаговой доступности не заметили увеличения объемов.

Пищевая промышленность края работает без сбоев. Рыбаки уже проверяют сети в ожидании путины, сокращений рабочих мест на предприятиях рыбохозяйственного комплекса не планируется. Переводить людей на неполный рабочий день тоже не собираются.

Стабильно все и у хлебопеков. Мука, на которой работают пекарни, вся отечественного производства. На складах предприятий есть запас на двадцать один день работы. В отдаленных районах и того больше - на 98 дней. С 10 марта по настоящее время, подчеркнул Александр Шкурин, цены на муку не изменились. С подвозом сырья проблем нет.

ЗАПАСЫ СДЕЛАНЫ

Предприятия края, выпускающие мясную продукцию, сделали четырехмесячный запас сырья. Молочное производство снижать объемы не планирует, наоборот, активно закупает сырое молоко. Основные поставщики - сельхозпредприятия Хабаровского края и Амурской области.

По-прежнему на прилавках можно найти фермерскую продукцию. Тепличные хозяйства увеличили производство примерно на треть. Так, в январе-феврале этого года, когда были перебои с поставками китайских овощей, край произвел собственных огурцов 123 тонны, помидоров - 73 тонны. Общий объем тепличного производства составил 304 тонны овощей. Птицефабрики и фермеры выдали на девять процентов больше куриного и перепелиного яйца.

Что касается розничных цен, то краевое управление Федеральной антимонопольной службы также проводит мониторинг. К слишком жадным будут приниматься меры административного воздействия.