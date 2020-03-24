Хабаровский дорожно-строительный техникум - кузница кадров для всего Дальнего Востока

Хабаровскому дорожно-строительному техникуму 45 лет. Он стал настоящей кузницей кадров для дорожно-транспортного комплекса всего Дальнего Востока. Выпускники техникума как никогда востребованы на рынке труда.

На протяжении всех лет своего существования техникум выполняет свою самую главную задачу - обеспечение кадрами всех отраслей экономики нашей страны. В числе других учебных заведений профессионального образования уже не один десяток лет достойно выполняет эту миссию и Хабаровский дорожно-строительный техникум (до сентября 2012 года - Хабаровское профессиональное училище №40). ХДСТ подготовил свыше 20 тысяч специалистов рабочих профессий. Сегодня Хабаровский дорожно-строительный техникум - один из немногих в Хабаровском крае, на базе которых ведется подготовка специалистов для дорожного строительства, агропромышленного комплекса и транспортных предприятий.

Хабаровский дорожно-строительный техникум ведет подготовку по программам специалистов среднего звена: (3 года 10 месяцев).

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования - 50

(квалификация - техник).

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин. Машинист бульдозера.

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей - 25

(квалификация - специалист).

Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель категории «С».

Организация перевозок и управление на транспорте - 25

(квалификация – техник).

Водитель автомобиля категории «В». Диспетчер автомобильного транспорта

По программам квалифицированных рабочих и служащих (2 года 10 месяцев)

Квалифицированных рабочих, служащих по профессии (срок обучения - 2 г. 10 мес.)

Машинист дорожных и строительных машин - 50

Квалификация: На выбор

1) Машинист бульдозера - тракторист

2) Машинист экскаватора одноковшового - тракторист

Мастер по ремонту автомобилей - 50

Квалификация: Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля категории «В», «С»

Слесарь по ремонту строительных машин - 25

Квалификация: Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. Электрогазосварщик

Машинист на открытых горных работах - 25

Квалификация: Машинист бульдозера - машинист экскаватора

С целью реализации Федеральных государственных образовательных стандартов педагогический коллектив работает над решением следующих задач:

- обеспечение высокого качества образовательного процесса на основе совершенствования его содержания и структуры;

- повышение профессионального мастерства и компетентности педагогов через участие в многообразных формах научно-методической работы;

- комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта;

- организация инновационной деятельности как способа реализации творческого потенциала педагогов и обучающихся;

- изучение и внедрение наиболее эффективных технологий обучения и воспитания в цепях повышения качества формирования профессиональных компетенций будущих специалистов, совершенствования духовно-нравственного, патриотического, гражданского, физического воспитания обучающихся.

Для реализации образовательных программ по дневной и заочной формам обучения в техникуме имеются:

- учебные кабинеты общеобразовательных дисциплин с мультимедийным оборудованием;

- учебные кабинеты профессиональных дисциплин, оснащенные тренажерами, макетами, плакатами и мультимедийным оборудованием;

- кабинеты информатики, оснащенные компьютерами и интерактивными досками;

- лаборатория по устройству, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;

- лаборатория по устройству, техническому обслуживанию и ремонту дорожных и строительных машин;

- слесарная мастерская;

- библиотека учебной литературы с доступом в электронно-библиотечную систему IPRbooks;

- спортивный зал, тренажерный зал и стадион;

- медицинский пункт;

- актовый зал;

- столовая;

- доступ к сети Интернет;

- машинотракторный парк, включающий 6 тракторов (колесных и гусеничных), 2 бульдозера, 4 экскаватора (полу- и полноповоротных), погрузчик, автогрейдер, каток, 7 легковых автомобилей отечественного и иностранного производства, 3 грузовых автомобиля (КАМАЗ, ЗИЛ).

Наш адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 24

Телефон: (4212) 27-67-40, 27-42-25.

Сайт: www.hdst.ru

Instagram: @hdst.khv

Vk: vk.com/hdst_khv