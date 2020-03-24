«Построим будущее вместе» - Хабаровский технологический колледж

Хабаровский технический колледж существует уже 48 лет. За эти годы мы прошли путь от государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Хабаровский монтажный техникум» до многоуровневого учебного заведения. В настоящее время колледж осуществляет подготовку квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена профессионального образования.

В колледже постоянно совершенствуется образовательный процесс. Выпускники, выходя в самостоятельную жизнь, имея дипломы о специальностях и удостоверения о получении нескольких профессий, быстро адаптируются к рынку труда. Мы строим колледж нового типа на принципах, которые помогут студентам стать успешными в будущем. Большое внимание в колледже уделяется воспитательной работе. Педагогический коллектив и студенты живут насыщенной культурной и общественно-полезной жизнью.

Гордостью колледжа являются добровольческие отряды: «Щит» (под руководством Науменко Л.А.) и «Креативная студия», возглавляемая Шконда Э.А.

Проекты отряда «Щит» находят свое воплощение через проведение социально значимых акций, таких, как: «Здоровый образ жизни», «Скажи НЕТ наркотикам!», «Мы против курения в общественных местах», «Водитель, не кури за рулем!», «Через призму бутылки», «У нас направление верное - здоровье самое ценное», «Неравнодушные сердца», «Я - гражданин России», «Рождественский подарок», «Дети - детям», «Связь поколений», акция «Чистые берега Амура», благоустройство детских спортивных площадок в Краснофлотском районе.

Добровольцы отряда «Щит» проводят шефскую работу в социальной гостиной «Солнышко» МАОУ СШ № 51 для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Добровольческий отряд «Креативная студия» реализует проект «Здоровая молодежь», вовлекая студентов во Всероссийскую акцию «Зарядка для всех», ежегодные акции с организацией флэшмоба «СТОП ВИЧ/СПИД», просветительские беседы по ЗОЖ.

Деятельность добровольческих отрядов хорошо известна в городе и крае и отмечена заслуженными наградами.

В колледже успешно реализуется проект «Кузница кадров», направленный на развитие гражданских качеств личности и творческих способностей студентов. Стали традиционными проведение акций: «Помоги ветерану», «Георгиевская лента», что дает студентам уверенность в значимости данных мероприятий.

Под руководством преподавателя Семеновой О.В. проводится традиционный «Осенний бал».

«Русский бал» - проект, в основе которого лежит большая, долговременная, системная и разнообразная творческая деятельность педагогов, студентов и родителей. Проект направлен на формирование сознания человека, открытого мировой культуре, толерантного, способного к интеллектуальному диалогу, к приобретению навыка здорового образа жизни, культуры досуга.

Охват молодежи, участвующей в каждом бале проекта - от 50 до 200 человек.

На педагогическом совете педагогом-психологом при анализе анкетирования отмечено, что студенты колледжа в ряду мероприятий по воспитательной работе назвали лучшим Лермонтовский бал, организованный МОО «Кузница кадров», а также общий рост удовлетворенности студентов колледжа участием в мероприятиях.

Кроме того, были озвучены устные отзывы родителей, которые попросили их приглашать на эти формы работы с молодежью. На Пушкинский бал в колледж пришли преподаватели и родители студентов. Родители отметили, что с удовольствием просматривают видеоматериалы вальса с участием их детей, которые в школе были совсем неактивны, или впервые принимали участие в концертных формах. В конце мероприятия были подведены итоги в конкурсах и избраны Король и Королева бала.

В колледже единый коллектив творчески одаренных преподавателей и студентов.

Мы строим будущее вместе, вдохновляем друг друга на творческие дела.

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