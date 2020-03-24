2020-03-24T06:24:45+03:00
Абитуриент-2020

Управление федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю - принеси пользу Родине

Служба в уголовно-исполнительной системе это полезно и престижно
Евгения МОЛОТОВА
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Управление федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю - принеси пользу Родине ФОТО: пресс-служба ФСИН России по Хабаровскому краюУправление федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю - принеси пользу Родине ФОТО: пресс-служба ФСИН России по Хабаровскому краю
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Федеральное казенное учреждение исправительная колония №12 управления федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю приглашает молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет, годных по состоянию здоровья, а также выпускников 2020 года получить образование в образовательных организациях высшего образования.

В учебных заведениях ФСИН России готовят специалистов различных служб и подразделений для прохождения службы в рядах федеральной системы исполнения наказаний.

Обучение в системе ФСИН - гарантия последующего трудоустройства на государственную службу.

Управление федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю

Управление федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю

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