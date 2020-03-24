Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко – престижное образование для самых ответственных
Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко расположена в городе Костроме. Имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности и свидетельство о государственной регистрации.
Ведет прием студентов на следующие специальности:
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (ФГОС СПО)
Квалификация: техник-эколог.
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
Сферой и объектами военно-профессиональной деятельности выпускника являются применение подразделений и эксплуатация вооружения и средств войск РХБ защиты.
Специалист назначается: на первичные командные (технические) должности подразделений войск РХБ защиты в Сухопутных войсках и видах ВС РФ.
Окончившим академию по программам СПО выдается диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца и присваивается воинское звание «прапорщик».
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Программы специалитета
56.05.02 Радиационная, химическая и биологическая защита (ФГОС ВО)
Сфера деятельности связана:
с обеспечением эффективного управления подразделений и эксплуатацией вооружений и средств радиационной, химической и биологической защиты;
с организацией всестороннего обеспечения функционирования подразделений РХБ защиты в Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях и органах Российской Федерации в мирное и военное время.
Квалификация: специалист в области РХБ защиты.
17.05.04 Технология веществ и материалов в вооружении и военной технике (ФГОС ВО)
Сфера деятельности связана:
с комплексной военно-прикладной оценкой различных классов веществ для выявления потенциальной опасности их использования в целях, запрещенных Парижской конвенцией;
с оценкой наличия источников сырья и уровня развития химической промышленности;
с количественным и качественным анализом особо опасных, опасных и вредных химических антропогенных факторов, разработкой предложений по ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах;
с материаловедческой экспертизой и эксплуатацией узлов, элементов, приборов и образцов вооружения и военной техники;
с организацией мероприятий по защите вооружения и военной техники от коррозии, старения и биоповреждений.
Квалификация: инженер-технолог.
Общее для специальностей высшего образования:
Срок обучения: 5 лет.
Специалист назначается: на первичные командные (инженерные) должности войск РХБ защиты в Сухопутных войсках, видах ВС РФ, а также федеральных органах исполнительной власти РФ, где предусмотрена военная служба, с перспективой выдвижения на вышестоящие командные должности.
Выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант».
КАК К НАМ ПОСТУПИТЬ?
1) Обратиться в военный комиссариат по месту жительства;
2) Оформить личное дело кандидата на поступление;
3) Отправить личное дело в академию и дождаться вызова на вступительные испытания;
4) Успешно сдать ЕГЭ по математике (профильный), русскому языку, химии;
5) Пройти вступительные испытания в академии:
военно - врачебную комиссию;
профессиональный психологический отбор;
физическую подготовку.
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Телефоны: 8 (4942) 39-97-50 (справочная)
8 (4942) 39-97-39 (приемная комиссия)
E-mail: varhbz@mil.ru
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