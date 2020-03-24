Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко – престижное образование для самых ответственных

Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко расположена в городе Костроме. Имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности и свидетельство о государственной регистрации.

Ведет прием студентов на следующие специальности:

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (ФГОС СПО)

Квалификация: техник-эколог.

Срок обучения: 2 года 10 месяцев.

Сферой и объектами военно-профессиональной деятельности выпускника являются применение подразделений и эксплуатация вооружения и средств войск РХБ защиты.

Специалист назначается: на первичные командные (технические) должности подразделений войск РХБ защиты в Сухопутных войсках и видах ВС РФ.

Окончившим академию по программам СПО выдается диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца и присваивается воинское звание «прапорщик».

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Программы специалитета

56.05.02 Радиационная, химическая и биологическая защита (ФГОС ВО)

Сфера деятельности связана:

с обеспечением эффективного управления подразделений и эксплуатацией вооружений и средств радиационной, химической и биологической защиты;

с организацией всестороннего обеспечения функционирования подразделений РХБ защиты в Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях и органах Российской Федерации в мирное и военное время.

Квалификация: специалист в области РХБ защиты.

17.05.04 Технология веществ и материалов в вооружении и военной технике (ФГОС ВО)

Сфера деятельности связана:

с комплексной военно-прикладной оценкой различных классов веществ для выявления потенциальной опасности их использования в целях, запрещенных Парижской конвенцией;

с оценкой наличия источников сырья и уровня развития химической промышленности;

с количественным и качественным анализом особо опасных, опасных и вредных химических антропогенных факторов, разработкой предложений по ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах;

с материаловедческой экспертизой и эксплуатацией узлов, элементов, приборов и образцов вооружения и военной техники;

с организацией мероприятий по защите вооружения и военной техники от коррозии, старения и биоповреждений.

Квалификация: инженер-технолог.

Общее для специальностей высшего образования:

Срок обучения: 5 лет.

Специалист назначается: на первичные командные (инженерные) должности войск РХБ защиты в Сухопутных войсках, видах ВС РФ, а также федеральных органах исполнительной власти РФ, где предусмотрена военная служба, с перспективой выдвижения на вышестоящие командные должности.

Выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант».

КАК К НАМ ПОСТУПИТЬ?

1) Обратиться в военный комиссариат по месту жительства;

2) Оформить личное дело кандидата на поступление;

3) Отправить личное дело в академию и дождаться вызова на вступительные испытания;

4) Успешно сдать ЕГЭ по математике (профильный), русскому языку, химии;

5) Пройти вступительные испытания в академии:

военно - врачебную комиссию;

профессиональный психологический отбор;

физическую подготовку.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки № 1993 от 14.03.2016 серия 90Л01 № 009025.

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки № 1897 от 29.04.2016 серия 90А01 № 0001992.

Телефоны: 8 (4942) 39-97-50 (справочная)

8 (4942) 39-97-39 (приемная комиссия)

E-mail: varhbz@mil.ru

Сайт: varhbz.mil.ru