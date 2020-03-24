2020-03-24T06:16:37+03:00
Абитуриент-2020

Центр знаний «Профессионал» - дополнительное образование в Хабаровске

АНО ДПО Центр знаний «Профессионал» - программы дополнительного образования и повышения квалификации для всех желающих
Евгения МОЛОТОВА
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АНО ДПО Центр знаний "Профессионал"АНО ДПО Центр знаний "Профессионал"
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КУРСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Пользователь ПК

Компьютерный дизайн (Автокад, 3Д макс)

Гранд-смета

1С Предприятие

1С Управление торговлей

1С Зарплата и Управление персоналом

1С Бухгалтерия

Бухгалтер (коммерческих организаций)

Бухгалтер-калькулятор (общепит)

Продавец

Кассир-оператор 1С

Кладовщик

Секретарь-администратор

Делопроизводитель

Специалист по кадрам

Повар, пекарь

Парикмахер-универсал широкого профиля

Визаж

Прически

Ногтевой сервис

Наращивание ресниц и оформление бровей

Лицензия №2558 от 08.06.17, серия 27Л01 №0001659

Хабаровск, Ленинградская 44 офис 118.

Тел 8(4212) 20-29-02, 63-82-59, 89145446138. Cайт: czprof.ru

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