Центр знаний «Профессионал» - дополнительное образование в Хабаровске
КУРСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Пользователь ПК
Компьютерный дизайн (Автокад, 3Д макс)
Гранд-смета
1С Предприятие
1С Управление торговлей
1С Зарплата и Управление персоналом
1С Бухгалтерия
Бухгалтер (коммерческих организаций)
Бухгалтер-калькулятор (общепит)
Продавец
Кассир-оператор 1С
Кладовщик
Секретарь-администратор
Делопроизводитель
Специалист по кадрам
Повар, пекарь
Парикмахер-универсал широкого профиля
Визаж
Прически
Ногтевой сервис
Наращивание ресниц и оформление бровей
Лицензия №2558 от 08.06.17, серия 27Л01 №0001659
Хабаровск, Ленинградская 44 офис 118.
Тел 8(4212) 20-29-02, 63-82-59, 89145446138. Cайт: czprof.ru