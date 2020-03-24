Александровск-Сахалинский филиал ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж» - для тех, кто хочет помогать людям
Александровск-Сахалинский филиал ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж» осуществляет прием студентов как после десятого, так и после одиннадцатого класса на специальность «Сестринское дело». Выпускники, обучившись 3 года 10 месяцев и 2 года и 10 месяцев соответственно, получат диплом квалифицированных медицинских сестер или медицинских братьев.
Форма обучения - очная.
Все студенты обучаются за счет бюджета.
Зачисление происходит на основании конкурса аттестатов о среднем общем образовании и
психологического тестирования.
Прием документов с 15 июня по 08 августа 2020 года.
По всем вопросам обращаться в приемную комиссию.
часы работы:
понедельник-пятница с 9:00 до 16:00;
суббота - с 9:00 до 14:00
воскресенье - выходной
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
личное заявление,
документ об образовании (подлинник и/или ксерокопию);
фотографии 6 шт. размером 3 х 4
медицинская справка (форма 086 - У);
сертификат о прививках;
справка с места жительства;
паспорт, свидетельство о рождении, ИНН, страховое пенсионное свидетельство, приписное свидетельство для призывников, предъявляется лично (подлинник и ксерокопию);
выписка из трудовой книжки (для лиц, имеющих трудовой стаж), заверенная по месту работы.