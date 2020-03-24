2020-03-24T08:11:37+03:00
Абитуриент-2020

Александровск-Сахалинский филиал ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж» - для тех, кто хочет помогать людям

Возможность получения качественного и бесплатного образования по актуальной специальности
Евгения МОЛОТОВА
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Возможность получения качественного и бесплатного образования по актуальной специальности ФОТО: предоставлено рекламодателемВозможность получения качественного и бесплатного образования по актуальной специальности ФОТО: предоставлено рекламодателем
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Александровск-Сахалинский филиал ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж» осуществляет прием студентов как после десятого, так и после одиннадцатого класса на специальность «Сестринское дело». Выпускники, обучившись 3 года 10 месяцев и 2 года и 10 месяцев соответственно, получат диплом квалифицированных медицинских сестер или медицинских братьев.

Форма обучения - очная.

Все студенты обучаются за счет бюджета.

Зачисление происходит на основании конкурса аттестатов о среднем общем образовании и

психологического тестирования.

Прием документов с 15 июня по 08 августа 2020 года.

По всем вопросам обращаться в приемную комиссию.

часы работы:

понедельник-пятница с 9:00 до 16:00;

суббота - с 9:00 до 14:00

воскресенье - выходной

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

личное заявление,

документ об образовании (подлинник и/или ксерокопию);

фотографии 6 шт. размером 3 х 4

медицинская справка (форма 086 - У);

сертификат о прививках;

справка с места жительства;

паспорт, свидетельство о рождении, ИНН, страховое пенсионное свидетельство, приписное свидетельство для призывников, предъявляется лично (подлинник и ксерокопию);

выписка из трудовой книжки (для лиц, имеющих трудовой стаж), заверенная по месту работы.

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