Прощай, автодром: как изменится экзамен по вождению в 2020 году?

В декабре 2019 года было подписано постановление, которое меняет правила проведения экзамена на получение водительских прав.

Некоторые изменения вступили в силу уже в январе 2020 года. В частности учащимся позволили осваивать навыки вождения на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч. Кроме того, в январе повысился возрастной ценз для учеников, желающих получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) - если раньше к обучению допускались люди, достигшие 16 лет, то теперь им нужно будет дожидаться 20-летия. Также с января 2020 года Госавтоинспекция имеет право не допускать до экзамена учащегося, автошкола которого лишилась образовательной лицензии в момент его обучения.

Остальные нововведения вступят в силу только с 1 октября 2020 года. С этого момента экзамен в автошколе перестанет делиться на такие этапы, как «площадка» и «город», - учащихся будут проверять в рамках единого получасового экзамена.

В первой части экзамена ученик будет демонстрировать свои базовые навыки: трогание с места, движение на подъеме, параллельная парковка, - все это можно будет сдавать как на площадке автошколы, так и на тупиковых улицах.

Затем претенденту на получение прав позволят выехать на оживленные улицы.

Кроме того, если раньше ученики могли заранее тренироваться на учебных маршрутах, которые войдут в экзамен, то с 1 октября ГИБДД будет публиковать лишь список улиц, на которых, возможно, они будут демонстрировать свои навыки.

С 1 октября 2020 года ученики получат право аннулировать результаты экзамена, если им покажется, что экзаменатор несправедливо оценил их вождение. При этом также может быть отменен и положительный итог экзамена - в случае если учащийся подал в автошколу поддельные документы.

Сроки проведения повторного экзамена также уточнены: снова попробовать сдать теоретическую часть потенциальные водители смогут не ранее чем через семь дней, но не позже 30 дней после неудачной попытки. Пересдать практику также можно будет по прошествии срока не менее семи дней и не более 60-ти.

Все нововведения будут указаны в рекомендациях для инспекторов, а также в регламенте приема экзаменов, утвержденном приказом МВД.

А быстро и качественно научиться управлять транспортным средством и получить знания можно, например, в автошколе «ВОА».