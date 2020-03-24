Идеальный наряд для выпускного - в салоне Pauline

Выпускной вечер, одно из главных событий в жизни каждого школьника. И, конечно, в этот день каждой девушке хочется быть настоящей принцессой. Воплотить мечту в реальность помогут специалисты из салона свадебной и вечерней моды Pauline. Здесь юные модницы смогут подобрать вечерний наряд на любой, самый взыскательный вкус. Длинные классические, короткие, пышные, ультрасовременные - для каждой красавицы здесь пышный романтизм и утонченная экстравагантность, кружевная нежность и дерзость силуэта.

- Выбирая платье на выпускной бал, девушка подводит итоги Юности или бросает вызов своему взрослому будущему, - считают специалисты салона. - Предлагаем Вашему вниманию платья на выпускной, собранные из разных коллекций и, все необходимые для аксессуары для того, чтобы стать настоящей королевой бала.

Юных джентльменов порадуют костюмы и смокинги, а также необходимые мелочи для того, чтобы сделать образ по-настоящему мужественным и торжественным.

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