2020-03-24T08:06:13+03:00
Абитуриент-2020

Идеальный наряд для выпускного - в салоне Pauline

О модных тенденциях 2020 года для хабаровчан и жителей края
Евгения МОЛОТОВА
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Идеальный наряд для выпускного - в салоне PaulineИдеальный наряд для выпускного - в салоне Pauline
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Выпускной вечер, одно из главных событий в жизни каждого школьника. И, конечно, в этот день каждой девушке хочется быть настоящей принцессой. Воплотить мечту в реальность помогут специалисты из салона свадебной и вечерней моды Pauline. Здесь юные модницы смогут подобрать вечерний наряд на любой, самый взыскательный вкус. Длинные классические, короткие, пышные, ультрасовременные - для каждой красавицы здесь пышный романтизм и утонченная экстравагантность, кружевная нежность и дерзость силуэта.

- Выбирая платье на выпускной бал, девушка подводит итоги Юности или бросает вызов своему взрослому будущему, - считают специалисты салона. - Предлагаем Вашему вниманию платья на выпускной, собранные из разных коллекций и, все необходимые для аксессуары для того, чтобы стать настоящей королевой бала.

Юных джентльменов порадуют костюмы и смокинги, а также необходимые мелочи для того, чтобы сделать образ по-настоящему мужественным и торжественным.

Доступны как продажа, так и прокат.

Подробности на сайте https://paulinesalon.ru/

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