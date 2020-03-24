Вопросы финансирования вузов обсудили депутаты Хабаровского края

Во время рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре Сергей Зюбр, депутат Законодательной думы Хабаровского края, выявил системную проблему. Вузам региона, учредитель которых Министерство науки и высшего образования РФ, страдают от хронического недофинансирования.

Проблему эту обсудили на специально созванном совещании в краевом парламенте. Среди приглашенных были руководители ведущих вузов края и представители краевого министерства образования и науки. Участники совещания сошлись во мнении, что система финансового нормирования вузов несовершенна и достаточно сложно организована.

Ирина Зикунова предложила изучить ситуацию по каждому вузу отдельно, поскольку все они отличаются количеством студентов, оснащенностью и так далее.Фото: Законодательная дума Хабаровского края

- Последние четыре года мы пытались решить возникшие проблемы, однако иной схемы финансирования, кроме подушевого, добиться не смогли, - сказал Виктор Бавыкин, ректор Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета, добавив, что ситуация близка к критической.

По словам ректора, с 2007 года число сотрудников университета сократилось более чем в два раза. Но даже такое сокращение не позволяет в полном объеме выполнить те требования, которые предъявляют к вузу. Из всех поступающих средств 87 процентов уходит на выполнение майских Указов Президента – то есть на зарплаты преподавателям. В итоге денег на развитие вуза, обновление материально-технической базы и научную деятельность практически не остается. Система подушевого финансирования, кстати, применяемая и в среднем звене, не доказывает своей эффективности.

Отметили участники совещания и проблемы высокой стоимости внебюджетного обучения. Не в последнюю очередь из-за этого молодежь едет учиться в другие края, где в итоге и остается.

- Мы долго изучали ситуацию, отправляли запросы и собирали информацию для того, чтобы понять, насколько эта тема актуальна, – отметила Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики Ольга Ушакова. - Как выяснилось, вопрос касается не только высшего образования, но и общеобразовательных, средних специальных и профессиональных учреждений. Проблема гораздо глубже, чем мы изначально предполагали. Мы очень заинтересованы в ее решении, тем более, что в Послании Президента в этом году было отмечено, что нужно увеличивать бюджетные места до 70 процентов. Работать над проблемами необходимо сообща.

Ольга Ушакова напомнила, что есть задача увеличить количество бюджетных мест в вузах, а значит, проблема может обостритьсяФото: Законодательная дума Хабаровского края

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Ирина Зикунова отметила, что университеты разные: они различаются имущественным комплексом, контингентом студентов, ведомственной соподчинённостью, профилем деятельности. Соответственно нужно по каждому вузу провести своего рода инвентаризацию, чтобы выявить все проблемы конкретного учреждения, а затем суммировать их и найти системные.

По итогам совещания договорились сформулировать предложения по решению озвученных проблем, передать их в вузы для обсуждения, а затем прийти к обоснованному мнению, чтобы выйти с этой проблемой на федеральный уровень.