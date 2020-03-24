2020-03-24T08:26:38+03:00
Абитуриент-2020

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» - актуально и востребовано

Качественное образование – залог успешного будущего
Евгения МОЛОТОВА
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Качественное образование – залог успешного будущего ФОТО: «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»Качественное образование – залог успешного будущего ФОТО: «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»
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Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» приглашает получить среднее профессиональное образование по специальностям:

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ

ОТДЕЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ (очная 3 г. 10 мес., заочная 4 г. 10 мес.).

Квалификация: Техник по компьютерным системам

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ (очная 3 г. 10 мес.).

Квалификация: Разработчик веб и мультимедийных приложений

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

(очная 3 г. 10 мес.). Квалификация: Техник

ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

(очная 3 г. 10 мес.). Квалификация: Техник

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (очная 3 г. 10 мес., заочная 4 г. 10 мес.) Квалификация: Техник-теплотехник

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ (очная 3 г. 10 мес.). Квалификация: Специалист

МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ (очная 3 г. 10 мес.). Квалификация: Техник

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ (очная 2 г. 10 мес., заочная 3 г. 10 мес.). Квалификация: Специалист связи

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ (очная 2 г. 10 мес.).

Квалификация: Менеджер

ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО (очная 3 г. 10 мес.).

Квалификация: Специалист по поварскому и кондитерскому делу

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (очная 2 г. 10 мес.).

Квалификация: Бухгалтер, специалист по налогообложению

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (очная 1 год 10 мес.).

Квалификация: Юрист

ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО (очная 2 г. 10 мес.).

Квалификация: Специалист по поварскому и кондитерскому делу

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ (заочная 3 г. 10 мес.). Квалификация: Специалист

МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ (заочная 3 г. 10 мес.). Квалификация: Техник

ОТДЕЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ, срок обучения 2 г. 10 мес.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

(по отраслям). Квалификация: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

Квалификация: Электромонтажник по освещению и осветительным сетям; Электромонтажник по кабельным сетям

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.

Квалификация: Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ.

Квалификация: Электромонтер оперативно-выездной бригады; электромонтер по обслуживанию подстанций; электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций

ПОВАР-КОНДИТЕР. Квалификация: Повар, кондитер

ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР-КАССИР. Квалификация: Продавец непродовольственных товаров; контролер-кассир; кассир торгового зала

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ, срок обучения 10 мес.

МАСТЕР КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ.

Квалификация: Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики; слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики

УСЛОВИЯ ПРИЕМА: КОНКУРС СРЕДНЕГО БАЛЛА АТТЕСТАТА

E-mail dgmik@rambler.ru Адрес 680007, Хабаровск, ул. Волочаевская, 1

priemkolledg@yandex.ru Тел./факс (4212) 36-38-08

Сайт hkotso.ru приемная комиссия (4212) 36-74-60

Лицензия 27Л01 №0001794 дата выдачи 25 июля 2018 г. бессрочная. Свидетельство о государственной аккредитации 0000494 даты выдачи 26 января 2016 г. до 26 января 2022 г.

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