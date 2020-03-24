«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» - актуально и востребовано
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» приглашает получить среднее профессиональное образование по специальностям:
НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ
ОТДЕЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ (очная 3 г. 10 мес., заочная 4 г. 10 мес.).
Квалификация: Техник по компьютерным системам
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ (очная 3 г. 10 мес.).
Квалификация: Разработчик веб и мультимедийных приложений
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
(очная 3 г. 10 мес.). Квалификация: Техник
ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
(очная 3 г. 10 мес.). Квалификация: Техник
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (очная 3 г. 10 мес., заочная 4 г. 10 мес.) Квалификация: Техник-теплотехник
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ (очная 3 г. 10 мес.). Квалификация: Специалист
МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ (очная 3 г. 10 мес.). Квалификация: Техник
ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ (очная 2 г. 10 мес., заочная 3 г. 10 мес.). Квалификация: Специалист связи
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ (очная 2 г. 10 мес.).
Квалификация: Менеджер
ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО (очная 3 г. 10 мес.).
Квалификация: Специалист по поварскому и кондитерскому делу
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ
ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (очная 2 г. 10 мес.).
Квалификация: Бухгалтер, специалист по налогообложению
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (очная 1 год 10 мес.).
Квалификация: Юрист
ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО (очная 2 г. 10 мес.).
Квалификация: Специалист по поварскому и кондитерскому делу
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ (заочная 3 г. 10 мес.). Квалификация: Специалист
МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ (заочная 3 г. 10 мес.). Квалификация: Техник
ОТДЕЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ, срок обучения 2 г. 10 мес.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(по отраслям). Квалификация: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.
Квалификация: Электромонтажник по освещению и осветительным сетям; Электромонтажник по кабельным сетям
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.
Квалификация: Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ.
Квалификация: Электромонтер оперативно-выездной бригады; электромонтер по обслуживанию подстанций; электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций
ПОВАР-КОНДИТЕР. Квалификация: Повар, кондитер
ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР-КАССИР. Квалификация: Продавец непродовольственных товаров; контролер-кассир; кассир торгового зала
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ, срок обучения 10 мес.
МАСТЕР КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ.
Квалификация: Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики; слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики
УСЛОВИЯ ПРИЕМА: КОНКУРС СРЕДНЕГО БАЛЛА АТТЕСТАТА
E-mail dgmik@rambler.ru Адрес 680007, Хабаровск, ул. Волочаевская, 1
priemkolledg@yandex.ru Тел./факс (4212) 36-38-08
Сайт hkotso.ru приемная комиссия (4212) 36-74-60
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