Самые высокооплачиваемые профессии в Хабаровском крае
По данным Росстата в 2019 году средняя заработная плата жителя краевой столицы составила 56494 рубля. Хабаровский край - один из центров индустрии в Российской Федерации. Во многом благодаря крупным производствам экономика региона держится в числе лидеров по уровню доходов. Хабаровский край богат месторождениями полезных ископаемых, в особенности металлов (железа, алюминия, золота). Сильные позиции занимает пищевая промышленность. Наиболее оплачиваемые отрасли:
• металлургия;
• машиностроение;
• сельское хозяйство;
• легкая промышленность.
Доходы хабаровчан в ключевых отраслях
• Добыча полезных ископаемых - 76 879 рублей.
• Финансы и страхование - 74 733 рубля.
• Научная и техническая отрасли - 56 478 рублей.
• Здравоохранение - 47 479 рублей.
• Образование - 43 883 рубля.
• Сфера обслуживания - 34 774 рубля.
• Сельское хозяйство - 55 662 рубля.
В связи с этим, выбирая будущую профессию стоит обратить внимание не только на собственные склонности, но и на ее востребованность на рынке труда. Одним из лидеров, предлагающих целый ряд востребованных и высокооплачиваемых профессий уже много лет выступает Хабаровский институт инфокоммуникаций. Его выпускники, не только востребованные специалисты, но и хорошо оплачиваемые сотрудники. Подробнее об условиях поступления на сайте www.hiik.ru
ИСТОЧНИК KP.RU