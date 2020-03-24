Самые высокооплачиваемые профессии в Хабаровском крае

По данным Росстата в 2019 году средняя заработная плата жителя краевой столицы составила 56494 рубля. Хабаровский край - один из центров индустрии в Российской Федерации. Во многом благодаря крупным производствам экономика региона держится в числе лидеров по уровню доходов. Хабаровский край богат месторождениями полезных ископаемых, в особенности металлов (железа, алюминия, золота). Сильные позиции занимает пищевая промышленность. Наиболее оплачиваемые отрасли:

• металлургия;

• машиностроение;

• сельское хозяйство;

• легкая промышленность.

Доходы хабаровчан в ключевых отраслях

• Добыча полезных ископаемых - 76 879 рублей.

• Финансы и страхование - 74 733 рубля.

• Научная и техническая отрасли - 56 478 рублей.

• Здравоохранение - 47 479 рублей.

• Образование - 43 883 рубля.

• Сфера обслуживания - 34 774 рубля.

• Сельское хозяйство - 55 662 рубля.

В связи с этим, выбирая будущую профессию стоит обратить внимание не только на собственные склонности, но и на ее востребованность на рынке труда. Одним из лидеров, предлагающих целый ряд востребованных и высокооплачиваемых профессий уже много лет выступает Хабаровский институт инфокоммуникаций. Его выпускники, не только востребованные специалисты, но и хорошо оплачиваемые сотрудники. Подробнее об условиях поступления на сайте www.hiik.ru