2020-03-24T08:55:01+03:00
Абитуриент-2020

Сахалинский политехнический центр №2 объявляет набор на новый учебный год

Приемная комиссия начнет свою работу с 1 июля 2020 года
Евгения МОЛОТОВА
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Сахалинский политехнический центр №2Сахалинский политехнический центр №2
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Сахалинский политехнический центр №2 оказывает услуги в области:

обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих

обучения по программам подготовки специалистов среднего звена

обучения в очной и заочной форме

обучения по программам профессионального обучения.

По окончанию выдается диплом государственного образца.

Наш адрес: 694400, Сахалинская область, пгт. Тымовское, ул. Советская, д.4 Тел. 8 (42447)21-6-36; адрес сайта: www.spc2.ru; электронный адрес: sakh-pl7@mail.ru.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 10-Т от 14 апреля 2014 г., серия 65 Л 01 № 0000018; Свидетельство о государственной аккредитации № 10-Т от 11 июня 2014 года., серия 65 А 01 № 0000008

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