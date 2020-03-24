Сахалинский политехнический центр №2 объявляет набор на новый учебный год
Сахалинский политехнический центр №2 оказывает услуги в области:
обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих
обучения по программам подготовки специалистов среднего звена
обучения в очной и заочной форме
обучения по программам профессионального обучения.
По окончанию выдается диплом государственного образца.
Наш адрес: 694400, Сахалинская область, пгт. Тымовское, ул. Советская, д.4 Тел. 8 (42447)21-6-36; адрес сайта: www.spc2.ru; электронный адрес: sakh-pl7@mail.ru.
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