Ледоход на Амуре у Хабаровска в 2020 году начнется раньше, чем обычно

В Хабаровском крае установилась по-настоящему весенняя погода. Очередное потепление тому доказательство. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни почти по всей территории региона столбик термометра установится на плюсовых отметках. Это обстоятельство ускоряет таяние льдов на реках края, соответственно, и ледоход на Амуре у Хабаровска может случиться уже скоро. Пока речь идет о том, что наблюдать это явление горожане, возможно, смогут уже в первой половине апреля, а не во второй, как это обычно было. Опасный период ледохода на Амуре в 2020 году продолжится до начала мая.

- Сейчас структура ледяного покрова на водоемах становится более хрупкой. В связи с этим закрывают ледовые переправы. Ранее сообщалось о пяти закрытых временных трассах в районе имени Лазо. На сегодняшний день работают 33 официально разрешенных места проезда и прохода по льду: в Комсомольском и Верхнебуреинском районах по одной переправе, в Николаевском районе - две, в Аяно-Майском и Охотском районах по четыре, в Ульчском и имени Полины Осипенко районах - по шесть, в районе имени Лазо - пять переправ, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителей края призывают проявить благоразумие и не выходить на лед. Напомним, в марте в Хабаровском крае уже произошло несколько серьезных происшествий на водоемах, в том числе с гибелью людей. Помните, внешне корка льда кажется прочной, но при этом легко ломается под тяжестью человека, а тем более автомобиля. Самостоятельно выбраться из полыньи очень трудно, а если течением затянет под лед, то почти невозможно.

Родителей убедительно просят озаботиться безопасностью детей, рассказать им, чем чреваты прогулки по льду, исключить возможность их времяпрепровождения вблизи водоемов.