Продажи и потребление снюсов и никпэков жестко ограничат в Хабаровском крае

«Единогласно» - таков итог голосования депутатов Законодательной думы Хабаровского края за запрет на продажу никпэков, снюсов и целой серии устройств для доставки никотина в организм несовершеннолетним.

ОЧЕНЬ ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА

Если в моем отрочестве драли уши за выкуренную за гаражами сигарету, то сейчас на детей и подростков навалилась другая вредная привычка. Точнее, еще более вредная - снюсы и никпэки. И в обычной сигарете, и в этих «продуктах» - никотин. Вот только концентрация его разная. Употребить один никпэк все равно, что разом выкурить 50-60 сигарет. Думаю, даже у заядлых курильщиков цифра вызовет шок. Дело в том, что при курении обычных сигарет большая часть никотина сгорает, а при жевании снюса или никпэка такого не происходит.

От никотина страдают практически все внутренние органы, нарушается работа нервной системы, пищеварительной, кровеносной. Если вспомнить, что снюсы популярны в основном среди очень молодых людей, то становится еще страшнее. Активно растущий организм крайне уязвим.

Что интересно: абсолютное большинство детей и подростков знают, что сигареты вредны и их нельзя покупать несовершеннолетним. Но как только речь заходит о снюсах и никпэках, следует дерзкий ответ: «Если бы было вредно, их бы не продавали везде!». Ну что ж, больше школьники не смогут разить оппонентов этим аргументом.

ПОЛЕЗНЫЙ ЗАПРЕТ ПРИНЯТ

Принятый краевой думой закон - результат работы большой группы специалистов, в том числе врачей, правоохранительных органов, Роспотребнадзора, а также бизнес-сообщества. Законотворцы постарались учесть все моменты: они не просто запретили продажу никотинсодержащей продукции, устройств для нагревания табака, электронных систем доставки никотина и жидкостей для них несовершеннолетним. Они запретили детям и подросткам употреблять все это, а другим лицам - вовлекать несовершеннолетних в процесс употребления.

То есть, накажут не только торговую точку за факт продажи, но и самого юного потребителя, точнее, его родителей или законных представителей. Подросток, покупая никпэк, должен понимать, что теперь его действия противозаконны.

Депутаты как один поддержали законопроект о запрете на продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции.Фото: Законодательная дума Хабаровского края

- Законопроект направлен на охрану здоровья наших жителей. Главная цель - установить запреты в отношении некурительных бестабачных никотиновых изделий. Важно не забывать, что в никпэках содержится от 20 до 30 милиграммов никотина - это может быть смертельной дозой, особенно если употреблять их в большом количестве, - подчеркнул Сергей Зюбр, вице-спикер краевого парламента.

Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования. Однако уже сейчас многие предприниматели отказались от продаж снюсов и никпэков. На одном из предыдущих заседаний рабочей группы, где присутствовали представители торговых сетей, бизнесмены заявили, что прибыль - прибылью, но делать деньги на здоровье и безопасности детей они не станут.

Сейчас депутаты разрабатывают еще один законопроект, в котором будут установлены меры ответственности за нарушение запретов. Понятно, что речь будет идти об административной ответственности. Впрочем, продавцы должны помнить: если проданная продукция нанесла вред здоровью, или, не дай бог, жизни потребителя, то наступает ответственность уголовная.