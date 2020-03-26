2020-03-26T09:27:55+03:00
Общество

Продажи и потребление снюсов и никпэков жестко ограничат в Хабаровском крае

Главная цель закона - прекратить пагубное увлечение детей и подростков этой опасной для здоровья продукцией
Ксения ТУРТЫГИНА
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«Если бы было вредно, их бы не продавали везде!», парировали школьники, когда им говорили об опасности.«Если бы было вредно, их бы не продавали везде!», парировали школьники, когда им говорили об опасности.Фото: Мария ЛЕНЦ
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«Единогласно» - таков итог голосования депутатов Законодательной думы Хабаровского края за запрет на продажу никпэков, снюсов и целой серии устройств для доставки никотина в организм несовершеннолетним.

ОЧЕНЬ ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА

Если в моем отрочестве драли уши за выкуренную за гаражами сигарету, то сейчас на детей и подростков навалилась другая вредная привычка. Точнее, еще более вредная - снюсы и никпэки. И в обычной сигарете, и в этих «продуктах» - никотин. Вот только концентрация его разная. Употребить один никпэк все равно, что разом выкурить 50-60 сигарет. Думаю, даже у заядлых курильщиков цифра вызовет шок. Дело в том, что при курении обычных сигарет большая часть никотина сгорает, а при жевании снюса или никпэка такого не происходит.

От никотина страдают практически все внутренние органы, нарушается работа нервной системы, пищеварительной, кровеносной. Если вспомнить, что снюсы популярны в основном среди очень молодых людей, то становится еще страшнее. Активно растущий организм крайне уязвим.

Что интересно: абсолютное большинство детей и подростков знают, что сигареты вредны и их нельзя покупать несовершеннолетним. Но как только речь заходит о снюсах и никпэках, следует дерзкий ответ: «Если бы было вредно, их бы не продавали везде!». Ну что ж, больше школьники не смогут разить оппонентов этим аргументом.

ПОЛЕЗНЫЙ ЗАПРЕТ ПРИНЯТ

Принятый краевой думой закон - результат работы большой группы специалистов, в том числе врачей, правоохранительных органов, Роспотребнадзора, а также бизнес-сообщества. Законотворцы постарались учесть все моменты: они не просто запретили продажу никотинсодержащей продукции, устройств для нагревания табака, электронных систем доставки никотина и жидкостей для них несовершеннолетним. Они запретили детям и подросткам употреблять все это, а другим лицам - вовлекать несовершеннолетних в процесс употребления.

То есть, накажут не только торговую точку за факт продажи, но и самого юного потребителя, точнее, его родителей или законных представителей. Подросток, покупая никпэк, должен понимать, что теперь его действия противозаконны.

Депутаты как один поддержали законопроект о запрете на продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Депутаты как один поддержали законопроект о запрете на продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции.Фото: Законодательная дума Хабаровского края

- Законопроект направлен на охрану здоровья наших жителей. Главная цель - установить запреты в отношении некурительных бестабачных никотиновых изделий. Важно не забывать, что в никпэках содержится от 20 до 30 милиграммов никотина - это может быть смертельной дозой, особенно если употреблять их в большом количестве, - подчеркнул Сергей Зюбр, вице-спикер краевого парламента.

Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования. Однако уже сейчас многие предприниматели отказались от продаж снюсов и никпэков. На одном из предыдущих заседаний рабочей группы, где присутствовали представители торговых сетей, бизнесмены заявили, что прибыль - прибылью, но делать деньги на здоровье и безопасности детей они не станут.

Сейчас депутаты разрабатывают еще один законопроект, в котором будут установлены меры ответственности за нарушение запретов. Понятно, что речь будет идти об административной ответственности. Впрочем, продавцы должны помнить: если проданная продукция нанесла вред здоровью, или, не дай бог, жизни потребителя, то наступает ответственность уголовная.

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