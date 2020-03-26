Власти Хабаровского края приняли антикоронавирусные меры

Глава Хабаровского края 26 марта подписал постановление, в котором оговорены ранее принимаемые и новые меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно этому документу в регионе временно не будут проводить спортивные, развлекательные и рекламные мероприятия. Также ставят на «стоп» работу ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Также вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ

Граждан убедительно просят воздержаться от посещения мест массового скопления людей, организаций общественного питания и поликлиник. Пожалуйста, отложите встречи с друзьями. При появлении первых симптомов ОРВИ вызовите врача, не занимайтесь самолечением. Пожалуйста, соблюдайте правила личной гигиены.

Тех, кто прибывает в регион из-за рубежа, убедительно просят сообщать о своем прибытии на «горячую линию» краевого минздрава по телефону 402-201, набрать добавочный «1». Также обеспечьте себе самоизоляцию на срок 14 дней. Это значит, что не нужно посещать работу, учебу, общественные места. Гражданам старше 65 лет также рекомендуют остаться дома.

Рекомендации гражданам и работодателямФото: Правительство Хабаровского края

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Среди рекомендаций для работодателей проведение «фильтров» для работников – измерение температуры сотрудников, отстранять от работы тех, у кого повышенная температура тела, организовать дезинфекцию рабочих мест, перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет или предоставить таковым оплачиваемый отпуск. Также работодателей просят помогать сотрудникам в случае самоизоляции и предоставлять информацию о контактирующих с заболевшим работником по требованию регионального Роспотребнадзора.

Поручения краевому МинздравуФото: Правительство Хабаровского края

ПОРУЧЕНИЯ МИНЗДРАВУ

Есть у властей поручения и к краевому минздраву. Так, ведомству предстоит обеспечить мобилизацию врачей-инфекционистов, пульмонологов и эпидемиологов. Провести обучение персонала лабораторий, где будут проводить анализы на коронавирус, а также до 1 апреля развернуть 2020 года обсерваторы для размещения граждан с целью выявить новую коронавирусную инфекцию.

Медицинские учреждения будут ориентированы на работу в первую очередь с пациентами, у которых повышенная температура, симптомы ОРВИ, а также с пациентами старше 60 лет.

Поручения министерству соцзащиты краяФото: Правительство Хабаровского края

ПОРУЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВУ СОЦЗАЩИТЫ

В ведомстве обеспечат доставку продуктов и предметов первой необходимости одиноким людям старше 80 лет и одиноким инвалидам первой группы. Также до 1 сентября 2020 года назначенные меры соцподдержки предоставят без истребования документов. В социальных учреждениях обеспечат меры противоэпидемического режима.