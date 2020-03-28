2020-03-28T05:44:39+03:00
Политика

В Хабаровске росгвардейцев поздравили с Днем Войск национальной гвардии РФ

Торжественное построение прошло на территории Управления Восточным округом войск национальной гвардии России
Василий ЗАДУНАЕВ
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В Хабаровске росгвардейцев поздравили с Днем Войск национальной гвардии РФ. Фото: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФВ Хабаровске росгвардейцев поздравили с Днем Войск национальной гвардии РФ. Фото: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ
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Личный состав хабаровского гарнизона поздравили представители командования, Правительства Хабаровского края, администрации города Хабаровска, епархии, а также ветераны войск правопорядка.

В Хабаровске росгвардейцев поздравили с Днем Войск национальной гвардии РФ. Фото: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

В Хабаровске росгвардейцев поздравили с Днем Войск национальной гвардии РФ. Фото: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

Под музыку Гимна Российской Федерации, в исполнении военного оркестра, на плац торжественно внесли флаг Российской Федерации и Росгвардии. Заместитель командующего Восточным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Калуга поздравил воинские части и подразделения хабаровского гарнизона с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии России.

В Хабаровске росгвардейцев поздравили с Днем Войск национальной гвардии РФ. Фото: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

В Хабаровске росгвардейцев поздравили с Днем Войск национальной гвардии РФ. Фото: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

- Военнослужащие и сотрудники с честью сохраняют и приумножают легендарное наследие, не считаясь со временем, колоссальными физическими и психологическими нагрузками, нередко жертвуя своим здоровьем и даже самой жизнью, защищают покой граждан, обеспечивают стабильность в обществе. Поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких с праздником, - сказал генерал-майор Алексей Калуга.

В Хабаровске росгвардейцев поздравили с Днем Войск национальной гвардии РФ. Фото: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

В Хабаровске росгвардейцев поздравили с Днем Войск национальной гвардии РФ. Фото: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

От имени мэра города Хабаровска к военнослужащим и сотрудникам с поздравительным словом обратился Александр Андрюшин. Он вручил благодарственные письма офицерам, которые проявили профессионализм и мужество в выполнении поставленных задач.

- В ваших рядах служат по-настоящему преданные долгу люди. Вы стоите на страже защиты объектов промышленной инфраструктуры, обеспечиваете контроль за оборотом оружия и общественный порядок на улицах города. Хочу выразить уверенность, что росгвардейцы продолжат с честью выполнять задачи, обеспечивая безопасность в обществе, - отметил Александр Андрюшин, заместитель мэра города Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.

В Хабаровске росгвардейцев поздравили с Днем Войск национальной гвардии РФ. Фото: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

В Хабаровске росгвардейцев поздравили с Днем Войск национальной гвардии РФ. Фото: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

Ценные подарки и поздравления росгвардейцы приняли от архиерея Русской православной церкви, митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия.

- Уважаемые воины, история ваших войск уходит в далекий 19 век, когда государство нуждалось во внутренней охране. И сегодня нашей стране нужна ваша защита. Я сердечно поздравляю вас, желаю вам помощи Божией и успехов в ратном труде, - подчеркнул митрополит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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