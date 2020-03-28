2020-03-28T06:12:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Хабаровске вместо пожилых людей в аптеки и магазины будут ходить волонтеры

Вместе с краевым минсоцзащиты добровольцы будут заботиться о тех, кому больше 65-лет и кто оказался в самоизоляции из-за коронавируса, ведь #мывместе
Борис КОКУРИН
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В Хабаровске вместо пожилых людей в аптеки и магазины будут ходить волонтерыВ Хабаровске вместо пожилых людей в аптеки и магазины будут ходить волонтерыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Недавно были озвучены рекомендации врачей пожилым людям, старше 65 лет, – тем, кто входит в группу риска по заболеванию коронавирусом нового типа. Им без очень весомой причины не стоит выходить на улицу и лучше оставаться дома на самоизоляции. Но тут возникает проблема - как пополнить запасы? Тем более что пожилые люди - не самые уверенные пользователи сети интернет и заказать доставку на дом тех же продуктов питания, туалетной бумаги или лекарств для них непростая задача.

В хабаровском крае к ним на помощь придут социальные работники и добровольцы. В городе создан волонтерский штаб, в который вошли представители региональной власти: чиновники минсоцзащиты, министерства здравоохранения, и добровольцы: волонтеры-медики, волонтеры Победы и другие неравнодушные жители края.

Разумеется главная ударная сила – волонтеры-медики. Это в большинстве своем студенты специализированных вузов, не понаслышке знающие, что такое вирусы и как от них можно уберечься. Кроме того все волонтеры проходят специальное обучение у специалистов Роспотребнадзора. Всего волонтеров 85 человек и это не только жители города Хабаровска, есть добровольцы из Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Де-Кастри, Ухтуре – география достаточно большая и штат продолжает пополняться.

- Просто так мы человека не выпускаем работать «в поле», - рассказывает Андрей Белоглазов, сопредседатель регионального отделения ОНФ, координатор волонтерского движения «Мывместе» в Хабаровском крае. – Всех обеспечиваем инвентарём, средствами гигиены и масками. У нас работает горячая линия в Хабаровске – 31-61-59 , есть и федеральный номер 8-800-200-34-11. Есть сайт - мывместе2020.рф. Люди старше 65 лет и маломобильные граждане по ним могут направить свою заявку. Наши волонтеры ее обработают, свяжутся с заказчиком, а затем пойдут в магазин или аптеку и купят все, что нужно. Затем приносят заказ, отдают его человеку, а тот возмещает им стоимость купленного.

Как отмечают добровольные помощники, люди пожилого возраста уже знают, где и что можно купить и по какой цене. Но если стоимость изменилась, волонтёры свяжутся с заказчиком и обязательно согласуют покупку.

- Отмечу, что в квартиры волонтеры не заходят, контакт мы сводим к минимуму, - подчеркивает Андрей Белоглазов.

Сотрудничество идет вместе со специалистами краевой социальной защиты, так что помощь будет оказываться не только тем, кто позвонит на горячую линию, но и тем, кто обратился в социальную службу.

- Наши волонтеры не только ходят в аптеки и магазины, - делится Алена Фирстова, председатель регионального отделения организации «Волонтеры-медики». – Также мы можем оплачивать счета ЖКХ и выгуливать домашних питомцев. Никакой платы за работу мы не берем, единственно человеку придётся возместить стоимость продуктов или лекарств, которые мы купили. Мы помогаем и поликлиникам – осуществляем термометрию на входе и обзваниваем всех граждан, которые находятся в группе риска.

Меры безопасности предпринимаются серьезные – обязательны перчатки, обязательна маска. Волонтер не заходит в квартиру, и все контакты происходят на расстоянии не менее одного метра, так же добровольцам запрещено принимать подарки от заказчика. Все для того, чтобы максимально обезопасить людей.

Кстати, мошенников просят не беспокоиться. У каждого волонтера есть специальное удостоверение. Когда человек, нуждающийся в услуге, делает заказ, ему называют номер волонтера, его фамилию, имя, отчество и номер заявки. Когда доброволец позвонит в дверь, он назовет свои данные, номер заявки и покажет удостоверение. Так что постороннему проникнуть в квартиру будет затруднительно.

В свою очередь социальные работники тоже помогают пожилым (старше 80 лет) и одиноким инвалидам первой группы. Для того чтобы попросить о помощи они могут позвонить по бесплатному номеру 8-800-100-42-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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