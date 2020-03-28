В Хабаровском крае планируют сделать спортивные сооружения школ и вузов доступными для местных жителей

В Законодательной думе Хабаровского края прошло совещание, посвященное развитию массового спорта, вовлечению старшего поколения в занятия физкультурой. К участию депутаты пригласили представителей министерства образования и науки Хабаровского края, мэрии Хабаровска, Росгвардии и других заинтересованных ведомств.

Проблема номер один – нехватка спортплощадок. В Хабаровском крае, несмотря на выполнение целевого показателя по оснащению спортивными сооружениями, одно спортивное сооружение (площадка, стадион и т.п.) приходится на 500 человек. Понятно, что в таких условиях говорить о развитии сложно.

Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета думы по социальным вопросам, на одном из заседаний в Думе поднимала эту тему. В том числе она высказала предложение: рассмотреть возможность использования спортивных сооружений учреждений образования (школ, колледжей, среднетехнических образовательных учреждений, вузов) для нужд населения.

– Есть школа или учреждение средне-специального образования, институт, есть дома вокруг, в которых живут люди, желающие заниматься физкультурой. Но если раньше жители могли прийти на школьный стадион и побегать с мячом, то сейчас просто так на территорию учебного заведения не зайдешь, – прокомментировала Ольга Ушакова. – Мы понимаем, что есть антитеррористические мероприятия, есть вопросы по использованию школьного имущества. Поэтому сегодня мы и собрали заинтересованных, чтобы понять, как подвести нормативную базу под этот вопрос. К тому же у нас есть поручение Президента РФ Владимира Путина – повысить процент граждан, вовлеченных в массовый спорт, разработать порядок использования спортивных сооружений общеобразовательных учреждений во внеурочное время. Давайте решать, как это сделать.

Представители минобрнауки объяснили, что нужно заключать договор между жильцами и руководством школы. Со стороны жильцов это может быть, например, председатель ТСЖ или управляющая компания. Естественно, что занятия возможны только в то время, когда стадион или спортзал свободны от уроков или дополнительных секций.

Представители Росгвардии объяснили, что в законе об антитеррористических мероприятиях нет прямого запрета на допуск на территорию школы, вуза, колледжа посторонних. Важно, чтобы руководство учебного заведения было в курсе, кто пришел. То есть договор, в котором прописаны имена жильцов, мог бы решить проблему.

Возникли и другие вопросы. Так, запрещено использовать школьное имущество не по прямому назначению. То есть нужно правильно сформулировать запрос на занятия.

– В любом случае, нам нужно найти варианты. Предлагаю вам, - Ольга Ушакова обратилась к представителям министерства образования и мэрии Хабаровска, – изучить вопрос. Мы подготовили форму договора между образовательной организацией и жильцами. Давайте все вместе посмотрим, что мы должны сделать. Напомню, что вопрос увеличения доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, – одна из ключевых целей национального проекта «Демография».

Участники совещания договорились еще проработать предложения и в следующую встречу обсуждать уже конкретные решения