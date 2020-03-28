2020-03-28T10:36:03+03:00
Общество

Аллея ОМОН в Биробиджане сохранила свою целостность

25 саженцев калины, высаженные в честь юбилея спецподразделения в Биробиджане, прижились в городском парке культуры и отдыха
Виктор ЧЕРНЕНКО
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Аллея ОМОН в Биробиджане сохранила свою целостностьАллея ОМОН в Биробиджане сохранила свою целостностьФото: Виктор ЧЕРНЕНКО
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НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО

В последние годы в Биробиджане появилось немало мемориальных досок (например - погибшим в Сирии медсестрам) и других памятных объектов, посвященных современной истории России. Один из них - Аллея ОМОН - находится на территории городского парка культуры, в десятке метров от Дома детского творчества. Несмотря на то, что аллея была открыта почти два года назад и находится в центре города, многие биробиджанцы не подозревают о ее существовании.

- Я тысячу раз гулял здесь и не обращал внимания на эти кусты - на берег залива Биры. А наблюдательный сын-дошкольник заметил камень с надписью, где содержится информация об этом объекте. Оказывается, есть в нашем городе и такое интересное место, - поделился своими впечатлениями биробиджанец Юрий.

НА РАДОСТЬ ОТДЫХАЮЩИМ

Как сообщил руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по ЕАО Вадим Разувалов, аллея ОМОН была открыта в Биробиджане 18 мая 2018 года - в честь 25-летия областного Отряда мобильного особого назначения. В торжественном мероприятии, состоявшимся в городском парке культуры и отдыха, приняли участие тогдашний губернатор ЕАО Александр Левинталь, руководители областного управления Росгвардии, бойцы спецподразделения, а также воспитанники Валдгеймского детского дома № 3.

- После торжественной части, где была подчеркнута роль спецподразделений в обеспечении безопасности граждан Российской Федерации, состоялась посадка 25 саженцев калины и установка памятного камня. В этом месте любят отдыхать горожане и гости Биробиджана. Кроме того, возле нашей аллеи проводятся торжественные построения и другие мероприятия по линии ОМОН, ближайшее из которых запланировано на сентябрь, - рассказал Вадим Разувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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