2020-03-29T09:50:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Выходной – не проходной: жителей Хабаровского края настоятельно просят оставаться дома

С обращением к жителям региона обратился краевой министр здравоохранения Александр Витько
Евгения МОЛОТОВААлександр ШТААЛЬ
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Выходной – не проходной: жителей Хабаровского края настоятельно просят оставаться домаВыходной – не проходной: жителей Хабаровского края настоятельно просят оставаться домаФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на утро 29 марта в Хабаровском инфекционном госпитале находится пять человек, у которых подтвердился диагноз COVID-19, восемь человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Также в медучреждении 28 пациентов с внебольничной пневмонией и шесть пациентов с ОРВИ.

Как отметили в краевом министерстве здравоохранения, в отделение реанимации и интенсивной терапии находятся в шесть пациентов, в том числе один с COVID-19 в стабильно тяжелом состоянии и два пациента с COVID-19 в состоянии средней тяжести.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

На сегодняшний день в изоляторе находятся 13 человек. Все они контактировали с пациентами, у которых диагностировали COVID-19. Состояние этих пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, признаков заболевания у них нет.

- Я хотел бы обратиться ко всем жителям с просьбой, максимально добросовестно отнестись к необходимости соблюдения мер, введенных для профилактики коронавирусной инфекции, - обратился к жителям региона Александр Витько. – Ситуация складывается крайне сложная, и только от нас зависит здоровье нас и наших близких. Самоизоляция – это вынужденная мера. Отнеситесь к ней самым ответственным образом.

Министерство здравоохранения убедительно просит пожилых граждан оставаться в своих домах, а молодых, минимизировать контакты с ними. Воздержаться от посещения торговых центров магазинов и учреждений без особой надобности. Руководителей организаций и учреждений освободить от работы всех сотрудников, не занятых в областях, отвечающих за жизнеобеспечение. Принимать меры профилактики заболевания – чаще мыть руки, использовать антисептики для обработки рук, делать влажную уборку в помещения, проветривать комнаты. Напомним, накануне в регион вернулись четыре рейса, которые привезли из Таиланда и Вьетнама более тысячи туристов. Все прибывшие в обязательном порядке должны пройти регистрацию на горячей линии краевого минздрава и действовать согласно полученной инструкции. Телефон для обращений 402-201, набрать добавочный «1».

ЧТО ТАКОЕ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

Проведена разъяснительная работа об основных принципах режима самоизоляции на дому, а именно:

- Не выходить из дома, даже для того чтобы вынести мусор или купить продукты, для этого пользоваться он-лайн сервисами или услугами добровольцев.

- По возможности находиться в отдельной комнате.

- Пользоваться отдельной посудой, средствами гигиены, полотенцами, бельем и т.п.

- Исключить контакты с членами семьи.

- Пользоваться средствами личной защиты и дезинфицирующими средствами и т.д.

Также, напомним, что особым распоряжением губернатора региона приостановлена деятельность развлекательных и культурных учреждений, а заведения общественного питания смогут работать только на вынос. За соблюдением правил проследит краевой Роспотребнадзор. Телефон его горячей линии 27-47-67. По этому номеру готовы ответить на все вопросы, касающиеся соблюдения карантинных мер, а также принять сигналы о их несоблюдении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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