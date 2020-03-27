Нерабочая неделя в Хабаровске: с 30 марта по 3 апреля 2020 года закроют детские сады в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Эта мера касается всех учреждений без исключения. Таки образом отдыхать на президентских каникулах будут шесть тысяч воспитателей, четыре тысячи человек из обслуживающего персонала садиков и 30 тысяч 975 воспитанников.

- Если потребуется экстренно открыть детские сады до истечения установленного президентом срока выходных, то решение примут на уровне регионального правительства и муниципальных властей. Горожан в этом случае оповестят в городском управлении образования, руководство дошкольных образовательных учреждений, а также через средства массовой информации, социальные сети или иными способами, - заявила Елена Лагошина, заместитель мэра города по социальным вопросам.

Родителям напоминают, что в городе работает телефонная «горячая линия». Специалисты готовы рассказать о графике работы учреждений образования в связи с распространением коронавируса. Информационную помощь оказывают мамам и папам с 19 марта на период мониторинга ситуации и принятия экстренных мер, связанных с распространением вируса COVID-19.

Проконсультироваться у специалистов можно будет в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00. до 18:00. О работе дошкольных учреждений рассказывает Карманова Наталья Викторовна, телефон: 55-68-19, о работе общеобразовательных учреждений - Рыжкин Никита Юрьевич, телефон: 55-68-03, о работе учреждений дополнительного образования – Воронина Ирина Владиславовна, телефон: 55-68-12.

Ранее сообщалось, что с 23 по 29 марта школьники в Хабаровском крае уйдут на каникулы. С 30 марта по 12 апреля во всех школах региона учебный процесс начнется в дистанционной форме. До этой меры власти решили перевести на удаленное обучение студентов хабаровских вузов.