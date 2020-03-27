Хабаровские учителя вышли в финал президентского конкурса «Учитель будущего»

Три команды от Хабаровского края вышли в финал Всероссийского конкурса «Учитель будущего» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Это учителя средней школы №5 Амурска, средней школы № 87 Хабаровска и Инженерной школы Комсомольска-на-Амуре.

Конкурс «Учитель будущего» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал 19 ноября прошлого года при поддержке Министерства просвещения РФ. Он проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». От Дальнего Востока на конкурс поступило 1 496 заявок. И, как признаются участники, они хотят и готовы применять в работе самые передовые технологии.

В своем январском Послании к Федеральному собранию Владимир Путин подчеркнул, что современная школа – это современный учитель, его высокий статус и общественный престиж.

«К середине наступающего десятилетия национальная система профессионального роста должна охватить не менее половины педагогов страны», - сказал президент страны.

В числе финалистов конкурса - Петр Черёмухин, директор Инженерной школы Комсомольска-на-Амуре.

- В полуфинале было много по-настоящему сильных команд, выиграть у которых путевку в Москву оказалось непросто, но очень увлекательно. А сам конкурс уникальный, необычный для нас, и принес самые позитивные впечатления. Главное, и конкурс это еще раз подтвердил, - педагог всегда должен идти вперед в поисках новых инструментов, осваивать новые методики. На этом интенсиве очень достойный образовательный компонент, - уверен Петр Черемухин.

Для команды из школы №5 Амурска главной сложностью стал дедлайн марафона, три дня оказались расписаны буквально по минутам. Тем не менее, историк Елена Ходжер, педагог начальных классов Ольга Романенко и учитель английского языка Наталья Насретдинова справились и с заданиями, и со стрессовыми условиями.

- У нас большой опыт участия в традиционных учительских конкурсах, но здесь совсем другие критерии. Нам не дают заданий, но несколько модераторов внимательно следят за тем, как мы общаемся с другими. И если на полуфинале мы думали: достаточно выйти в финал и на этом успокоиться, то, получив путевку в Москву, готовы выиграть и Всероссийский этап, - признается Елена Ходжер.

Учителя говорят, что вернулись с полуфинала полными идей и планов. В финале им предстоит еще несколько поистине оригинальных испытаний. Первое — междисциплинарный урок. Команда должна придумать и провести полноценное занятие, синтезирующее все три предмета, которые ведет в школе каждый из участников. Второй этап — воспитательное мероприятие. Но особенные надежды у педагогов на конференцию в стиле TED (Technology Entertainment Design). За стандартные 18 минут надо рассказать о своей работе и поделиться собственными идеями с другими. Для учителей из глубинки это уникальный опыт, который им больше негде получить.

- Мы можем быть современными и готовы повышать статус профессии на собственном примере, участвуя в таких сложных инновационных проектах, - уверена Елена Ходжер.

В финале победителей ждет заграничная поездка на стажировку и другие образовательные мероприятия. Команды-победители получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.