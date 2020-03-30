Фейки о коронавирусе атакуют сознание жителей Хабаровского края

Коронавирус ворвался в нашу жизнь внезапно, стремительно. Он путешествует по миру, легко перешагивает через границы, а за ним тянется шлейф фейков и дезинформации, которые к реальным событиям не имеют никакого отношения. Редакция «КП»-Хабаровск, сделала подборку сообщений, которые в последнее время атаковали сознание людей, но в итоге оказались пустышками.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ

Для начала в мессенджерах прокатилась волна о дезинфекции воздуха на территории Хабаровского края и ЕАО. Плод чьей-то фантазии вызвал заметный резонанс. Региональные власти тут же поспешили объяснить людям всю абсурдность свежесозданных мифов, и вроде как наступило затишье.

Позже неизвестные на западе России начали публиковать объявления о наборе работников для строительства госпиталей-кордонов в Хабаровском крае. При этом аферисты даже не побрезговали прикрыть свою жажду наживы названием крупной организации – «дочки» Газпрома. В компании, указанной в объявлении, объяснили, что никакого отношения к этим публикациям не имеют и сотрудников не набирают. Между тем, идеи аферистов состояли ровно в том, чтобы, выманить деньги у человека, например, за якобы помощь при трудоустройстве. Разумеется, после перечисления некоторой, весьма небольшой суммы (в пределах 1000 рублей) вербовщик исчезал в небытие.

Еще один фейк, который заставил поволноваться жителей Хабаровского края – это отмена поездов. В сети появился приказ, якобы изданный в ОА «ФПК», о том, что с начала апреля отменят рейсы «Владивосток-Хабаровск», «Хабаровск-Тихоокеанская», «Хабаровск-Нерюнгри», «Тында-Комсомольск», «Хабаровск-Чегдомын» и другие. Однако в региональном правительстве только развели руками и сказали: ни краевой оперативный штаб, ни федеральный таких решений не принимали, рекомендаций не давали.

Очередная гроза в соцсетях разразилась после появления сообщения о рейдах по торговым центрам. Родителям объясняли, что за ними и за детьми ведут контроль, а если ребенка найдут в закрытой школе, то директора учебного заведения могут привлечь к административной ответственности. В полиции быстро написали опровержение и попросили не реагировать на эту публикацию. Однако даже после этого, объявление еще долго гуляло по разным аккаунтам и, в конце концов, кануло в небытие.

Не успели жители Хабаровского края отдохнуть от такого наплыва недостоверной информации, как тут же началась вторая волна. Теперь уже в числе последних обсуждаемых тем были побег зараженной коронавирусом пациентки из инфекционного госпиталя, гибель от коронавируса 16-летнего парня, который вернулся из Испании. И первое, и второе также оказалось плодами человеческой фантазии.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И БЛАГОРАЗУМНЫ

Жителей Хабаровского края убедительно просят проявить благоразумие и для получения информации по коронавирусу использовать только официальные источники: портал Стопкоронавирус.рф, сайты и официальные аккаунты в соцсети правительства Хабаровского края, регионального Роспотребнадзора, краевого минздрава и других ведомств.

Тем, кто с завидным упорством придумывает все новые и новые сообщения, которые дестабилизируют обстановку в крае, напоминают об ответственности за ложные сообщения в интернете.

- За распространение в СМИ и социальных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений предусмотрена административная ответственность частями 9-11 КоАП РФ. В случае появления «фэйковых» информацию будут передавать в органы прокуратуры и в полицию, - прокомментировали в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства края.