В Хабаровском крае спасатели нашли и подняли тело мужчины, провалившегося под лед на автомобиле

Трагедия произошла ночью 28 марта в районе Чапаевской тони на протоке Шарголь реки Амур в Комсомольском районе. Мужчина 1980 года рождения управлял автомобилем Toyota Land Cruiser Prado и пытался форсировать протоку. Машина провалилась под лед так быстро, что водитель не успел выбраться из-за руля.

В Хабаровском крае спасатели нашли и подняли тело провалившегося на под лед на автомобилеФото: ДВРПСО МЧС России

На место ЧП выдвинулась группа спасателей и сотрудники полиции. Спасатели ДВРПСО нашли промоину, оставшуюся на месте провала, но поиски джипа и тела ничего не дали - видимо, автомобиль снесло по течению, оно там очень сильное. Вчера к поискам присоединилась вторая группа, в составе которой были четыре водолаза, водолазный врач и специалист-взрывотехник. Группа доставила на место барокамеру и дополнительное водолазное снаряжение.

В Хабаровском крае спасатели нашли и подняли тело провалившегося на под лед на автомобилеФото: ДВРПСО МЧС России

- Сегодня, 30 марта, с утра приступили к проведению парных спусков, - рассказала Елена Чувашова, сотрудник пресс-службы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. - Лед уже очень непрочный, обламывается, крошится, пришлось прибегать к дополнительным мерам предосторожности при проведении водолазных работ. В результате автомобиль был обнаружен и в нем - тело мужчины. Его подняли на поверхность, передали представителям правоохранительных органов. Джип лежал в 50 метрах от места провала, на глубине 7 метров.

В Хабаровском крае спасатели нашли и подняли тело провалившегося на под лед на автомобилеФото: ДВРПСО МЧС России

По словам спасателей, с начала года это уже пятый случай в Хабаровском крае, когда автомобили проваливаются под лед, только в двух случаях водители смогли выпрыгнуть из машин, в остальных трех - погибли.