2020-03-29T05:35:05+03:00
Общество

Нерабочая неделя в ЕАО: детские сады с 30 марта по 3 апреля закрыты

По истечении срока местные власти будут ориентироваться по ситуации
Александр ШТААЛЬ
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Нерабочая неделя в ЕАО: детские сады с 30 марта по 3 апреля закрытыНерабочая неделя в ЕАО: детские сады с 30 марта по 3 апреля закрытыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Еврейской автономии на нерабочей неделе закроют детские сады, школы ссузы и вузы. Ограничения будут действовать в период с 30 марта по 3 апреля. Это необходимые меры безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. Однако работа в обычном режиме сохраняется для сотрудников систем жизнеобеспечения, оперативных служб, органов власти всех уровней и некоторых других категорий граждан.

- На очередном заседании оперативного штаба по профилактике заболевания сообщили, что с китайской провинцией Хэйлунцзян заключили договоренность о передаче области 500 тысяч медицинских масок. Также в регион доставят бесконтактные термометры для измерения температуры тела в общественных местах, - рассказали в пресс-службе ЕАО.

Пока в области не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом. Тем не менее, жителей убедительно просят соблюдать меры профилактики, как минимум оставаться дома, чаще мыть руки, делать в помещениях влажную уборку.

К слову, в регионе более 300 граждан находятся под наблюдением. Граждане продолжают прибывать на территорию области из заграничных поездок. Каждому человеку выдают предписание о необходимости самоизоляции. За отказ от медицинского наблюдения предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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