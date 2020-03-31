Достояние культуры большой страны

31 марта 1990 года была основана Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Создание Ассоциации – возможность привлечь внимание органов власти и гражданского общества к проблемам коренных малочисленных народностей. Это еще один повод показать самобытную культуру, завоевать уважение со стороны представителей других народов. Сегодня организация включает 40 народов, которые являются частью культуры большой страны. В день 30-летнего юбилея Ассоциации председатель совета учредителей АНО «Центр межнационального сотрудничества «Дружба без границ», кандидат культурологии Ольга Бельды рассказала о работе Ассоциации, своей стажировке в ООН и о знакомстве с мужем — знаменитым Кола Бельды.

Ольга Бельды, председатель совета учредителей АНО «Центр межнационального сотрудничества «Дружба без границ», кандидат культурологииФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 31_03_2020.