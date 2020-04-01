Тигрица дважды прошла по хрупкому льду Амура, путешествуя из ЕАО в Китай и обратно

Тигрица из Лазо заставила ученых изрядно поволноваться. Хищница не так давно стала мамой, однако, не смотря на это обстоятельство, отправилась на опасную прогулку. Путь она держала в Китай, а пройти решила по льду реки Амур. Все бы ничего, но это путешествие могло стоить ей жизни, ведь она в любой момент могла провалиться.

О ТИГРИЦЕ

Тигрицу из Лазо спасли люди, когда она была маленьким тигренком. Ее нашли в 2016 году, что стало с ее матерью так и не удалось выяснить. Хищница и ее полосатый собрат, которого назвали Сайханом, попали в Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье.

В дикую природу тигрицу вернули весной 2018 года в ЕАО в среднем течении реки Биджан. Миссию выполнили в рамках программы реинтродукции тигра, место выбрали на границе исторического ареала. Выпуск в природу провели «мягким способом», то есть сначала в районе выпуска тигрята прошли двухнедельную адаптацию в специально возведенном в лесу временном вольере, а потом отправились в свою естественную среду обитания.

Ранее тигрица из Лазо не проявляла особой тяги к путешествиям, но в этот раз озадачила ученых. Во-первых, она впервые стала мамой, а значит должна заботиться о тигрятах и не уходить от них далеко. Во-вторых, не понятно, почему она вообще отправилась в Китай. На участке, который она посетила, нет копытных животных, в отличие от тех угодий, где тигрица обитала в последнее время.

А БЫЛ ЛИ ТИГРЕНОК

Еще один вопрос, ответ на который сейчас пытаются найти ответ специалисты – одна тигрица путешествовала или с тигренком (тигрятами)? Пока точно не известно количество детенышей, родившихся осенью 2019 года.

- Поступок тигрицы из Лазо очень неожиданный и, на мой взгляд, безответственный. Ей можно было бы простить переход границы в условиях карантина, но то, что она, по всей видимости, совершила данный визит вместе с тигренком (или тигрятами), удивляет, ведь она дважды пересекла реку Амур, - комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. - В конце марта лед на реке уже не везде крепкий, и желание тигрицы побывать в соседней стране могло обернуться трагедией.

Путешествие тигрицы настолько заинтриговало ученых, что они решили отправиться к месту перехода, чтобы установить, ходила ли тигрица через Амур одна или с тигренком (тигрятами). Возможно, любители полосатых, да и специалисты, вздохнут с облегчением, когда узнают, что в рискованное путешествие хищница отправилась одна.

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